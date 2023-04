Belfort – un centre de soins non programmés pour la rentrée 2023 

Les subventions ont été bloquées un long moment (lire notre article). Mais ça y est, une clinique de soins non programmée va enfin voir le jour à Belfort, porté par le Dr. Lavaill, médecin généraliste libéral à Offemont, dans la clinique de la Miotte, rénovée à Belfort par le groupe Vivalto Santé. L’idée de ce centre : prendre un ticket « comme si vous alliez chez le poissonnier. Vous venez à 10h50 et vous serez vu par un médecin selon les plages horaires choisies », expliquait le Dr. Lavaill lors d’un entretien au mois de janvier. Un système qui existe par exemple à Mulhouse, et qui a permis de supprimer une colonne de médicalisation.

Après avoir expliqué regretter « l’immobilisme de l’agence régionale de santé (ARS) » en janvier dernier, Damien Meslot a initié une réunion le mois suivant avec l’Agence régionale de santé, annonçant une subvention de 60 000 euros. Il a finalement été suivi par l’ARS, qui a décidé d’une subvention de la même somme. Des subventions qui seront renouvelées pendant trois ans, jusqu’à ce que le centre puisse devenir autosuffisant financièrement.