Belfort : l’application d’Optymo ne fonctionne plus !

La société Monkey Factory a créé l’application multimodale Optymo. Elle en a assuré le développement, son hébergement et sa maintenance. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2026 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). « Cette situation, indépendante de la volonté d’Optymo, entraîne l’arrêt de l’application », indique le réseau de transport Optymo, dans un communiqué de presse publié ce mardi en fin d’après-midi. L’application, en ligne depuis près d’un an, n’est plus disponible sur les stores Apple et Androïd.

Optymo propose des services de transports en bus urbains, suburbains, en vélo libre-service et un service d’auto-partage. « Les informations personnelles enregistrées via celle-ci seront supprimées de nos bases de données, garantit le syndicat mixte des transports en commun, qui gère le réseau Optymo, qui ajoute : Les services de mobilité du réseau restent toutefois pleinement opérationnels et accessibles grâce aux différents outils mis à disposition des usagers. »