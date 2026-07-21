Belfort : l’application d’Optymo ne fonctionne plus !

Un bus urbain du réseau Optymo, avenue Jean-Jaurès, à Belfort.
Un bus urbain du réseau Optymo, avenue Jean-Jaurès, à Belfort. | ©Le Trois –Thibault Quartier

La société Monkey Factory, en charge de l’application Optymo, est en liquidation judiciaire. Cela entraîne l’arrêt de l’appli. Les services restent accessibles, rassure le réseau de transport, grâce à plusieurs outils.

La société Monkey Factory a créé l’application multimodale Optymo. Elle en a assuré le développement, son hébergement et sa maintenance. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2026 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). « Cette situation, indépendante de la volonté d’Optymo, entraîne l’arrêt de l’application », indique le réseau de transport Optymo, dans un communiqué de presse publié ce mardi en fin d’après-midi. L’application, en ligne depuis près d’un an, n’est plus disponible sur les stores Apple et Androïd.

Optymo propose des services de transports en bus urbains, suburbains, en vélo libre-service et un service d’auto-partage. « Les informations personnelles enregistrées via celle-ci seront supprimées de nos bases de données, garantit le syndicat mixte des transports en commun, qui gère le réseau Optymo, qui ajoute : Les services de mobilité du réseau restent toutefois pleinement opérationnels et accessibles grâce aux différents outils mis à disposition des usagers. »

Optymo propose des vélos à assistance électrique en libre service, à Belfort et son agglomération.
Les vélos en libre-service d'Optymo restent accessibles, mais seulement avec le Pass Optymo. | ©Optymo

Des nouvelles solutions Optymo en préparation

Pour faire une demande de Pass Optymo, on peut le faire en ligne ou se rendre en agence. Pour l’achat de titres de transports, on peut recourir à l’application Nord Franche-Comté mobilité ou se rendre en agence également. Les vélos restent accessibles, mais uniquement avec le pass Optymo.

Les réservations en auto-partage peuvent s’effectuer via l’application Optymo Autopartage, qui reste pleinement fonctionnelle ou directement sur www.optymo.fr/voiture/auto-libre-service/reservation/.

Le SMTC confirme des travaux d’évolutions, notamment autour de « la simplification dans la création d’un Pass Optymo », « la possibilité́ de réserver un vélo électrique en libre-service en usage occasionnel (sans Pass Optymo) » et « de nouveaux services numériques permettant de faciliter l’expérience voyageurs ».

Optymo invite les usagers à « consulter régulièrement » le site Internet d’Optymo ainsi que les réseaux sociaux Optymo pour suivre l’actualité du réseau et les prochaines évolutions de nos services.

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