e-VLS Optymo : la nouvelle mobilité électrique séduit dès son lancement

Optymo propose des vélos à assistance électrique en libre service, à Belfort et son agglomération. | ©Optymo
Lancé en juillet 2025, le service de vélos à assistance électrique Optymo, baptisé e-VLS, rencontre déjà un vif succès sur le Territoire de Belfort. Son objectif : réduire l’usage de la voiture individuelle et favoriser la mobilité douce, tout en offrant un service simple, accessible et économique.

Un lancement réussi

Depuis son ouverture, le service enregistre des résultats très encourageants : 280 vélos déployés, 9 462 trajets réalisés et 26 992 kilomètres parcourus*. Ces premiers indicateurs confirment l’appétence des clients pour des solutions de déplacement plus respectueuses de l’environnement et adaptées aux besoins du quotidien.

Avec un tarif attractif de 0,04 € la minute, le e-VLS Optymo se positionne comme une alternative économique à la voiture individuelle pour les trajets courts ou intermédiaires.

Comment ça marche ? Simplicité et confort

Le service repose sur des vélos à assistance électrique offrant une autonomie d’environ 50 km. Les vélos sont loués dans des stations fixes, mais il est possible de faire une pause en cours de trajet — le vélo reste alors réservé et la location continue, offrant une certaine flexibilité. Idéal pour aller travailler, faire des courses ou se déplacer en centre-ville sans perdre de temps à chercher une place de stationnement.

À l’aide du Pass Optymo et en maintenant le frein gauche, on déverrouille un vélo et on part. Un mode de déplacement rapide, pratique et bon pour la santé, tout en contribuant à la transition écologique du Territoire.

Une rentrée 2025 placée sous le signe de la mobilité

L’automne sera riche en actualités pour Optymo :

  • Une nouvelle application dès mi-septembre : l’appli Optymo permettra de gérer toute sa mobilité depuis un smartphone : suivi de consommation, réservation de vélos ou voitures, calcul d’itinéraires, achat de tickets, création de Pass Optymo… et bien sûr la location des e-VLS.
  • Le challenge de la mobilité, du 15 au 21 septembre : un événement national proposé par le SMTC 90 – Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort. Objectif : encourager les salariés à laisser leur voiture individuelle au garage pendant une semaine en privilégiant le vélo, la marche, le bus ou le covoiturage.
  • Un stand Optymo les 19 et 20 septembre, place Corbis à Belfort : animations, jeux, infos sur tous les services (bus, vélos, voitures en libre-service) et tests gratuits des e-VLS pour ceux qui souhaitent se lancer. Des équipes seront présentes pour expliquer le fonctionnement et aider à l’inscription.

Et si vous passiez au vélo électrique ?

Avec des conditions attractives et des perspectives prometteuses, le e-VLS Optymo a tout pour devenir un réflexe dans vos déplacements quotidiens. Accessible dès 16 ans**, économique, pratique et écologique, il s’impose comme une solution idéale pour se déplacer autrement sur le Territoire de Belfort.

Envie d’essayer ? Téléchargez bientôt la nouvelle appli Optymo ou rendez-vous sur notre stand place Corbis les 19 et 20 septembre !

* Chiffres du 1er au 31 août 2025

** L’utilisation du service est permise aux mineurs de plus de 16 ans, sous réserve de l’autorisation écrite du tuteur légal.

