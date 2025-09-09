e-VLS Optymo : la nouvelle mobilité électrique séduit dès son lancement

Depuis son ouverture, le service enregistre des résultats très encourageants : 280 vélos déployés, 9 462 trajets réalisés et 26 992 kilomètres parcourus*. Ces premiers indicateurs confirment l’appétence des clients pour des solutions de déplacement plus respectueuses de l’environnement et adaptées aux besoins du quotidien.

Avec un tarif attractif de 0,04 € la minute, le e-VLS Optymo se positionne comme une alternative économique à la voiture individuelle pour les trajets courts ou intermédiaires.