Belfort : la veille du Tour de France, 9 coureuses donneront de la voix au cyclisme féminin

Départ de Bilbao le 30 juin, en parcourant toutes les étapes jusqu’à Belfort, le 21 juin. L’avant dernière étape avant les Champs-Elysées. Avec les neuf coureuses, 70 inscrits volontaires. 35 femmes, 35 hommes. « C’était important pour nous que les hommes y participent aussi. Nous prônons le cyclisme au féminin, mais toujours en mixité », explique Hélène Faure, Une manière de montrer que les hommes et les femmes sont autant capables l’un uns que les autres de réaliser des performances sportives.

« L’étape est assez difficile », note l’ambassadrice : 133 kilomètres, 3 500 mètres de dénivelé. Mais « ce n’est pas une course », détaille-t-elle. L’idée est de partir tôt le matin et de rouler en équipe, de se soutenir dans les montées, s’attendre dans les descentes. « Moi-même, j’ai commencé le vélo de route il y a seulement deux trois ans. Si j’y arrive, ça montrera qu’on peut tous et toutes le faire. » Pour que le plus de personnes possible puissent participer, il était possible de s’inscrire à la demi-étape, ou avec un vélo à assistance électrique. Les places se sont écoulées en dix jours à peine.