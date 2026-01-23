Belfort : la présidente du tribunal part à Besançon

Le tribunal de Belfort est une petite juridiction, taille du département oblige. Ce qui la rend « agile mais fragile », commente-t-elle. Fragile, parce que compte-tenu de sa taille, la juridiction ne compte qu’un magistrat par fonction avec une forte technicité pour chacune, ce qui rend « tout remplacement complexe » et exige une organisation particulière.

Sandrine Batalla insiste aussi sur le devoir d’impartialité des juges. « L’honneur de la profession, c’est de faire abstraction de ses opinions, de ses options religieuses », expliquait-elle lors de la Nuit du droit en octobre 2025. Une question tout simplement éthique pour les juges, mais qui est fortement demandé à la fois par les justiciables et par l’autorité de tutelle. « C’est un exercice professionnel auquel on est formés et sur lequel il faut être vigilant », même si elle reconnait aussi devoir trouver des réponses à chaque cas d’espèce.

Quid de la défiance dont semblent faire preuve les citoyens vis-à-vis de la justice ? « De la défiance, oui, mais quelle en est la part dans la société ? Elle n’est pas générale mais bruyante et étouffe les autres », estime-t-elle. Et puis, « quelle est l’alternative quand on défie une institution ? S’il y a un souci, il faut en parler pour progresser. »

Sandrine se félicite du travail des équipe du tribunal de Belfort : « On a fait du bon travail, même si tout est perfectible », salue-t-elle. Elle se félicite aussi de l’état d’esprit avec lequel elle a pu travailler avec les autres institutions (Etat, collectivités, élus). Même si tout le monde se connaît et se côtoie, « chacun reste à sa place et il n’y a pas de situation de conflit. ». A l’inverse, cette proximité liée à la taille du département facilité les relations réciproques, par exemple avec l’Education nationale ou encore avec le Département pour la protection de la petite enfance.

Le nom du futur président ou la future présidente du tribunal de Belfort n’est pas encore connu.