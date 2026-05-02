Belfort : la place de la pétanque inaugurée au Techn’hom

Pour sublimer le tout, Tandem a fait appel à la street artiste Katka. « On lui a donné carte blanche », fait savoir Tandem. Le mur ocre de la chaufferie biomasse bois a été en partie recouvert par l’œuvre de la graffeuse. Sur plusieurs mètres de la façade sont dessinés et peints deux boules de pétanque et un cochonnet. « C’est le geste emblématique de la pétanque : le carreau. La boule vient déloger l’autre et prend sa place. Un écho à la phrase : tu tires ou tu pointes ? », décrit Katka. Celle qui est aussi présidente de l’association Belfort street art, n’a pas choisi ce geste au hasard, l’artiste voulait représenter le dynamisme et le mouvement dans son œuvre.

Chaque boule de pétanque reflète les bâtiments d’en face, ajoutant du réalisme au graff. Le sable projeté par le carreau paraît sortir de la façade. « Le bleu et l’orange sont des couleurs complémentaires donc voilà il y avait vraiment des couleurs qui s’adaptent au lieu », décrypte l’artiste.

Il a fallu une dizaine de jours à la graffeuse pour réaliser le projet. Katka s’est appuyée sur des pochoirs avant de terminer le travail à la main. « Je suis venue toucher la peinture », s’exclame une passante. Cette dernière était déjà venue alors que l’artiste peignait la fresque. Aujourd’hui, elle est venue admirer la version finale qui semble lui plaire. « Mettre de l’art ici, c’est génial. »