Belfort : la place de la pétanque inaugurée au Techn’hom

Les salariés du Techn'hom jouent à la pétanque sur la place.
Les salariés du Techn'hom ont déjà pris possession de la place de la pétanque. | ©Le Trois – Jade Belleville

Tandem a créé un nouveau lieu de vie au sein du parc d’activités du Techn’hom. La place de la pétanque invite les salariés des entreprises avoisinantes à partager un moment de convivialité.

Le bruit des boules de pétanque résonne au Techn’hom de Belfort. Un groupe est réuni à l’embouchure de la rue Édouard Branly et de la rue Thomas Edison. La place de la pétanque a été inaugurée il y a seulement quelques semaines, mais les salariés des différentes sociétés aux alentours ont déjà pris possession des lieux. Comme son nom l’indique, plusieurs terrains de pétanque sont disposés dans cette place. « Ça fait partie des choses qu’on met en place pour le bien-être des entreprises et des salariés », explique Tandem, une société d’économie mixte propriétaire principale et unique gestionnaire du parc d’activités Techn’hom.

Tandem souhaitait créer un lieu de vie près de la toute nouvelle chaufferie biomasse bois qui a vu le jour en mars 2025 (lire notre article). Deux terrains de pétanque ont été installés au début du mois d’avril. Les salariés des entreprises environnantes y ont accès en libre-service. « Cet espace peut être utilisé pour créer des mini-tournois inter-entreprises. Mais aussi pour des événements conviviaux ou de cohésion d’équipe », précise Tandem.

Carte blanche pour le street artiste Katka

Pour sublimer le tout, Tandem a fait appel à la street artiste Katka. « On lui a donné carte blanche », fait savoir Tandem. Le mur ocre de la chaufferie biomasse bois a été en partie recouvert par l’œuvre de la graffeuse. Sur plusieurs mètres de la façade sont dessinés et peints deux boules de pétanque et un cochonnet. « C’est le geste emblématique de la pétanque : le carreau. La boule vient déloger l’autre et prend sa place. Un écho à la phrase : tu tires ou tu pointes ? », décrit Katka. Celle qui est aussi présidente de l’association Belfort street art, n’a pas choisi ce geste au hasard, l’artiste voulait représenter le dynamisme et le mouvement dans son œuvre. 

Chaque boule de pétanque reflète les bâtiments d’en face, ajoutant du réalisme au graff. Le sable projeté par le carreau paraît sortir de la façade. « Le bleu et l’orange sont des couleurs complémentaires donc voilà il y avait vraiment des couleurs qui s’adaptent au lieu », décrypte l’artiste.

Il a fallu une dizaine de jours à la graffeuse pour réaliser le projet. Katka s’est appuyée sur des pochoirs avant de terminer le travail à la main. « Je suis venue toucher la peinture », s’exclame une passante. Cette dernière était déjà venue alors que l’artiste peignait la fresque. Aujourd’hui, elle est venue admirer la version finale qui semble lui plaire. « Mettre de l’art ici, c’est génial. »

L'artiste Katka devant son oeuvre.
L'artiste Katka est aussi présidente de l'association Belfort street art. | ©Le Trois – Jade Belleville

Créer un écosystème de vie au sein du Techn’hom

Pour créer cette dynamique, Tandem ne mise pas seulement sur la place de la pétanque. Au  sein des 110 hectares de Techn’hom accueillant 120 entreprises et structures, le propriétaire prend des dispositions pour créer un écosystème au cœur du parc d’activités. « Nous avons deux points de restauration, une salle de sport, une maison médicale, une crèche, une école de musique… », liste la société. Ils partent d’un principe : si les salariés se sentent bien, les entreprises souhaiteront rester.

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