Belfort : une chaudière biomasse pour chauffer les entreprises du Techn’Hom

La crise énergétique liée à la guerre en Ukraine à forcer les entreprises à réfléchir. Pour maîtriser ses coûts et limiter les ruptures d’approvisionnement, on cherche à diversifier ses sources d’énergie et à s’émanciper du gaz, alors que le Territoire de Belfort enregistre un taux de recours au gaz de ville pour se chauffer bien au-dessus de la moyenne nationale. La moitié des ménages du Territoire de Belfort sont ainsi chauffés au gaz, contre un tiers en France, selon une étude de l’agence d’urbanisme du Territoire de Belfort, de décembre 2023 (à retrouver ici).

Pour répondre à ce défi, la société d’économie mixte Tandem, qui gère un patrimoine d’immobilier d’entreprises de 270 000 m2, a investi dans une chaudière biomasse, alimentée par des plaquettes forestières. La chaudière est couplée à la chaudière à gaz existante. La chaudière biomasse fonctionne « prioritairement ». Lorsque la température extérieure descend en-dessous de 10 °C, la chaudière à gaz « complète l’apport de chaleur ». Cet investissement, d’1,3 million d’euros, permet de chauffer 77 000 m2 de bâtiments situés à Techn’Hom 1, 2 et 3, via 4 km de tuyauterie. Cela concerne, actuellement, 62 entreprises.

« La première motivation a été de garantir la continuité de l’activité de nos locataires quelles que soient les circonstances pouvant affecter le marché de l’énergie, explique Pierre-Étienne Perol, le directeur général de Tandem, cité dans un communiqué de presse. Pour cela, il était nécessaire de sortir d’une dépendance totale à une seule source d’énergie, en l’occurrence le gaz. » De là, la société a opté pour une solution « plus durable et locale ». En parallèle de cette nouvelle chaufferie, Tandem va mettre en place prochainement des compteurs individuels de calories, permettant aux entreprises locataires « de mieux maîtriser leurs consommations et leurs dépenses énergétiques ».