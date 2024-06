Belfort : la municipalité aide à l’achat d’un vélo électrique

Et si vous vous laissiez tenter par l’électrique ? La ville de Belfort cherche à inciter ses habitants à sauter le pas. Après les bus à hydrogène de la compagnie Optymo, la municipalité veut poursuivre son engagement dans les mobilités douces. Alors, elle propose une aide financière pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, neuf ou d’occasion. Le coût moyen oscille entre 1000 et 2000 euros pour une entrée de gamme. Ce coup de pouce de la ville de Belfort est à hauteur de 200 euros pour un vélo électrique simple et de 300 euros pour un cargo.

Il n’y a pas de condition de ressources, tous les Belfortains peuvent en profiter. En plus d’habiter dans la cité du Lion, il faut être majeur, être un particulier, acheter son vélo électrique dans l’une des 11 enseignes situées dans le Grand Belfort et le faire marquer. Des justificatifs d’achat et de marquage sont demandés pour bénéficier de l’aide. La démarche doit être faite par internet (ici) dans les 6 mois suivant l’achat.