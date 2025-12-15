Belfort : la maison d’arrêt se vide pour lancer des travaux en janvier 2026

« Le ciel nous tombe sur la tête », titrait un post de FO Justice au mois de juillet 2025 sur le site de l’organisation syndicale : le jeudi 17, le plafond d’une cellule s’est effondré. Fort heureusement, la cellule était vide : le surveillant qui a découvert le plafond effondré faisait une visite de contrôle dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau détenu. Dans la foulée, selon FO, quatre détenus à l’étage au-dessus de la cellule ont été évacués en urgence ; deux cellules étaient définitivement perdues pour une durée indéterminée ; la capacité d’hébergement était amputée de six places. Le syndicat dénonçait alors une « gestion dramatique des infrastructures, à bout de souffle » et réclamait un « audit immédiat des structures de l’établissement », afin d’entreprendre ensuite des « travaux pérennes ».

« Cet incident a conduit la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) à diligenter immédiatement un diagnostic complet de la structure », indique le responsable régional de la communication. Un diagnostic qui débouche sur le lancement de travaux de rénovation de la maison d’arrêt à partir de janvier et pour toute l’année 2026. Ces travaux porteront sur la réfection complète des planchers, le changement des réseaux d’assainissements et la rénovation des cellules. La DISP ne précise pas le montant de ces travaux, le budget global n’ayant pas encore été figé.