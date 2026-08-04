PUB

Belfort : la Banque de France se mobilise pour lutter contre l’innumérisme

Opération de calcul à partir d'un ticket de caisse.
Opération de calcul à partir d'un ticket de caisse. | ©Michal Jarmoluk from Pixabay

La Banque de France du Territoire de Belfort porte une expérimentation pour mieux détecter l’innumérisme. L’objectif : mieux prévenir les situations de surendettement liées à un manque de maîtrise des nombres, des raisonnements mathématiques et des logiques de calcul.

Selon l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme, 10,5 % de la population adulte âgée de 18 à 64 ans, scolarisée en France, sont en forte difficulté avec les compétences de base, soit 3,7 millions de personnes. Et 9 % de la population sont en situation d’innumérisme, soit 3,2 millions de personnes. L’innumérisme désigne la difficulté à manipuler les nombres et à faire des calculs dans des situations de la vie courante, tout en ayant reçu un enseignement.

Dans cette population concernée par l’innumérisme, on repère beaucoup de femmes, mais aussi des personnes de plus de 50 ans. « Plus on vieillit, plus on se détache de ces compétences, explique Marie-Claire Staquet, directrice de la Banque de France du Territoire de Belfort, engagée dans un projet de lutte contre l’innumérisme. C’est comme le permis de conduire. Si on ne pratique pas la conduite, on perd des capacités. » Aujourd’hui, l’institution financière mène une expérimentation pour déterminer les liens entre l’innumérisme et les situations de surendettement. Une démarche qui s’inscrit dans sa mission d’éducation financière. « On peut y tomber progressivement, sans s’en rendre compte et en trouvant des solutions de contournement », alerte encore Marie-Claire Staquet.

Le Territoire de Belfort particulièrement concerné par le surendettement

Le Territoire de Belfort devient le cœur de cette expérimentation, dans le cadre d’une convention entre la Banque de France et l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme. « Nous sommes un petit département avec un taux de personnes en situation de surendettement plus important que la moyenne de la région », relève la directrice. Rapporté à 100 000 habitants, on recense 355 personnes en situation de surendettement dans le Territoire de Belfort en 2025, le 3e taux le plus élevé de la région Bourgogne-Franche-Comté, après l’Yonne et la Nièvre (lire notre article).

Ce lien est « un vrai sujet », estime Marie-Claire Staquet, qui a beaucoup travaillé sur le surendettement au cours de sa carrière. Plusieurs fois, ses services ont réussi à construire des dossiers pour entamer un surendettement, avec un étalement des créances, des échéances… Pourtant, cela n’aboutissait pas et le travail de lien avec les créanciers tombait à l’eau. Avec cette clé de lecture de l’innuméisme, la directrice regarde le dossier autrement. Comment réagit une personne en situation d’innumérisme face à son tableau d’échéancier des créances ?

La Banque de France va mobiliser tout un réseau d’acteurs locaux, notamment le conseil départemental, la préfecture, France Travail, la Mission Locale, l’École de la 2e Chance, l’EPIDE, le CCAS, l’UDAF, UFC-Que Choisir, la Confédération Syndicale des Familles ou encore le GRETA-CFA Nord Franche-Comté.

L’idée est déjà de se rencontrer, pour mutualiser des outils qui existeraient, voire en créer d’autres qui pourraient être diffusés plus largement. Il y a aussi tout un enjeu de « détection » de l’innumérisme, interpelle Marie-Claire Staquet. « C’est un public invisible, avec souvent une stratégie de contournement », ajoute-t-elle. Dans l’idéal, la Banque de France aimerait que des personnes en situation d’innumérisme viennent témoigner, pour bien comprendre ce lien avec le surendettement et qu’elles viennent « challenger » les futurs dispositifs. En identifiant ces difficultés, les acteurs peuvent aussi donner des clés de compréhension, en faisant de la prévention. Pour prévenir, là encore, les risques de surendettement.

Même gratuite, l'info a un prix !

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts
Faire un don

Nos derniers articles

,
Sous l'effet de la sécheresse, les sols se craquèlent.

Canicule et sécheresse : le maire d’Héricourt alerte sur la consommation d’eau

Avec la canicule et le manque de pluie, Héricourt est en alerte sécheresse. Face à cette situation, le maire demande à la population de modérer sa consommation d’eau.
voiture de la police nationale.

Belfort : un homme poignardé au thorax, deux personnes de la famille interpellées

Vendredi soir, un homme né en 1998 a été poignardé à l’aide d’une sardine de tente à Belfort. Deux personnes issues de la famille éloignée ont été interpellées ce samedi. Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire.
Le bureau de poste de Giromagny, dans le Territoire de Belfort.

Giromagny : le bureau de poste ferme à cause de problèmes sanitaires

Le bureau de poste de Giromagny ferme de manière temporaire, à partir de ce lundi 3 août. Mais la durée de cette fermeture est indéterminée, pour l’instant, en raison de problématiques sanitaires liées à la présence de gaz radon.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

95 Appartements7 Immeubles59 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC