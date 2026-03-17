Territoire de Belfort : le surendettement en hausse de près de 14 %

En 2025, le nombre de dossiers déposés auprès des commissions de surendettement du Territoire de Belfort s’élève à 410, en progression de 13,9 % par rapport à 2024 (360 dossiers déposés), indique la Banque de France du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse. Cette évolution est plus marquée que celles observées au niveau régional (+ 9 %) et au niveau national (+ 9,8 %).
Rapporté à 100 000 habitants, le département du Territoire de Belfort a enregistré 356 dépôts de dossiers de surendettement (contre 304 à l’échelon de la Bourgogne-Franche-Comté, et 267 dépôts dans l’Hexagone).
La consommation et les charges courantes
L’endettement contracté par l’ensemble des ménages surendettés du Territoire de Belfort s’établit à 13,78 millions d’euros. Il se répartit de la manière suivante :
- 43 % sont des dettes à la consommation
- 30 % sont des dettes immobilières
- 24 % sont des dettes de charges courantes et autres dettes
L’endettement médian hors immobilier des ménages surendettés s’établit à 16 287 euros (contre 17 575 euros en Bourgogne-Franche-Comté et 17 951 euros pour la France hexagonale).
L’encours des dettes effacées dans le Territoire de Belfort s’élève à 3,33 millions d’euros, soit 24,6 % du montant total des dettes des dossiers clos (contre 21,4 % au niveau régional et 23,6 % dans l’hexagone).
Le montant effacé moyen par dossier est de 17 625 euros dans le Territoire de Belfort, contre 18 457 euros en Bourgogne-Franche-Comté et 19 251 euros en France hexagonale.
Des personnes seules, aux revenus modestes
La situation personnelle de la population des personnes ou ménages surendettés présente les caractéristiques suivantes, pour le Territoire de Belfort :
- 74,6 % sont des personnes âgées de 25 à 54 ans, contre 67,9 % au niveau national et 67,6% au régional
- 54,6 % sont des femmes, un niveau similaire à celui observé au national et au régional
- 79,7 % des déposants sont locataires de leur logement ; contre 75 % au plan national et 72,5 % au plan régional
- 32,6 % des personnes surendettées (débiteurs et codébiteurs) sont à la recherche d’un emploi
Près de 51 % des personnes surendettées ont un revenu mensuel net inférieur à 1122 euros, contre 43,2 % au niveau national et régional. 88 % ont un patrimoine immobilier et financier inférieur à 2000 euros.
Les parcours de vie qui conduisent au dépôt d’un dossier de surendettement sont très divers. Toutefois trois risques principaux, qui peuvent se cumuler, ont été identifiés : changements de la situation au regard de l’emploi, de la situation familiale et à la survenance de problèmes de santé.
Accompagnement et prévention
Dans le département du Territoire de Belfort, la Banque de France accompagne les ménages, notamment les plus fragiles financièrement :
- en fournissant des services d’inclusion financière pour informer, orienter et accompagner les personnes rencontrant des difficultés financières
- en animant un conseil départemental de l’inclusion financière (CDIF) qui, sous la présidence du directeur départemental de la Banque de France, permet de connaître et faire connaître les dispositifs d’inclusion financière au sein du département, de diffuser le résultat des travaux de l’Observatoire de l’inclusion bancaire au sein des territoires et de capter les préoccupations et les attentes en matière d’inclusion financière. 12 personnes, prioritairement des praticiens et des représentants des secteurs bancaire, associatif et institutionnel y siègent.