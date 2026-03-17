Territoire de Belfort : le surendettement en hausse de près de 14 %

L’endettement contracté par l’ensemble des ménages surendettés du Territoire de Belfort s’établit à 13,78 millions d’euros. Il se répartit de la manière suivante :

43 % sont des dettes à la consommation

30 % sont des dettes immobilières

24 % sont des dettes de charges courantes et autres dettes

L’endettement médian hors immobilier des ménages surendettés s’établit à 16 287 euros (contre 17 575 euros en Bourgogne-Franche-Comté et 17 951 euros pour la France hexagonale).

L’encours des dettes effacées dans le Territoire de Belfort s’élève à 3,33 millions d’euros, soit 24,6 % du montant total des dettes des dossiers clos (contre 21,4 % au niveau régional et 23,6 % dans l’hexagone).

Le montant effacé moyen par dossier est de 17 625 euros dans le Territoire de Belfort, contre 18 457 euros en Bourgogne-Franche-Comté et 19 251 euros en France hexagonale.