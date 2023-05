Belfort : des retraités retournent à l’école pour faire découvrir les métiers du bâtiment

« Non, les métiers du BTP ne sont pas toujours un plan B. Non, ce n’est pas que pour les garçons », restitue l’un des bénévoles de la Capeb. Aïcha, Lila et Nilay, trois jeunes filles en 5ème racontent : « Je n’avais jamais envisagé que les femmes pouvaient être bienvenues dans ces métiers. Là, on a appris que si et qu’elles étaient de plus en plus nombreux.» Elles poursuivent : « On ne savait pas non plus que dans le bâtiment, il y avait autant de métiers différents.»

Le principal de l’établissement, Xavier Baudiquez, détaille : « Les jeunes ont beaucoup de représentation. Certains métiers ne leur parlaient pas du tout. Comme couvreur par exemple. Et quand ils connaissent, ils n’ont souvent pas d’idées sur le parcours à emprunter.» Pour le principal, l’opération s’inscrit dans un programme global, « de la maternelle à la troisième » qui doit permettre de faire découvrir un maximum de métiers aux jeunes avant de faire un choix d’orientation en classe de 3ème. « 5ème, c’est encore un bon niveau pour faire découvrir des choses avec le côté ludique et la curiosité encore enfantine. Après, c’est souvent un peu tard pour qu’ils se détachent de leurs idées », analyse le principal.