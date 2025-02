Belfort : des « professionnels de la santé démocratique » dépistent les idées d’extrême droite

Jeudi 20 février, en fin d’après-midi, une vingtaine de citoyens a investi le faubourg de France à Belfort, vêtus de blouses blanches. Se présentant comme des « professionnels de la santé démocratique », ils ont interpellé les passants pour évaluer leur « santé démocratique » à travers un questionnaire. Une action symbolique et ludique menée par le réseau d’entraide citoyenne, un collectif créé en octobre 2024 pour lutter contre la diffusion des idées d’extrême droite, anti-racisme et anti-discrimination (lire ici).

Mathilde Regnaud, ancienne élue d’opposition de gauche à la Ville de Belfort et figure du réseau, détaille la démarche : « Avec le collectif, on s’est dit qu’il fallait réagir, qu’on ne pouvait pas rester sans rien faire face à la propagation des idées d’extrême droite. Elles ne sont plus seulement portées par les partis d’extrême droite mais infusent dans le discours gouvernemental. Quand des ministres parlent de « submersion migratoire », qu’on a des ministres de la Justice et de l’Intérieur qui rivalisent de discours absolument terrifiants, on assiste à une normalisation inquiétante ».

À travers cette action de rue, les militants entendent prévenir et éveiller les consciences. « On propose un diagnostic de santé démocratique en recherchant certains symptômes. Par exemple, si une personne pense que « la France irait mieux s’il y avait moins d’étrangers », on en discute avec elle. On explique que beaucoup de médias poussent à répondre « oui » à ce type de questions et que cela traduit une contamination aux idées d’extrême droite. »