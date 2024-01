Belfort : des collégiens plongent dans le grand bain des Paralympiques avec la nageuse Claire Supiot

Cet échange est un moyen pour Claire Supiot de faire passer des messages qui sont importants pour elle. «Il faut voir d’abord les personnes avant de voir le handicap.» Elle poursuit : « Il ne faut pas comparer les athlètes valides et handicapés, il faut vivre ensemble.» Elle conseille : « Tout est possible, à n’importe quel âge si on s’en donne les moyens. Vous êtes l’avenir de demain.»

Pour Christophe Boulat, directeur de l’établissement, ce serait « un aboutissement » de pouvoir voir Claire Supiot aux Jeux Paralympiques si elle est qualifiée. D’autant plus que la nageuse paralympique annonce : « Après septembre 2024, j’ai décidé d’arrêter le sport de haut niveau.» Le sous-préfet du Territoire de Belfort, Renaud Nury, était présent et a tenu à remercier la présence de cette athlète : « Je vous remercie d’avoir participé à cette initiative, cela fait avancer les idées. » Les élèves qui participent au voyage sont ravis. « Je trouve que c’est génial, on découvre plein de gens et des disciplines qu’on ne connaissait pas », se réjouit l’une d’entre elles.