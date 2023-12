Belfort : depuis 30 ans, Gilles donne le rythme au centre-ville avec sa guitare

Derrière sa carapace, l’homme de 62 ans a eu une vie difficile qui l’a poussé à rester dans la rue. Il a une fille de 36 ans à Perpignan, qu’il adore. « C’est ma fille. Mais je n’ai rien d’autre. Ma femme est décédée. Elle a fait une bêtise il y a dix-sept ans », raconte-t-il avec beaucoup d’émotions dans la voix. Il marque une pause. Depuis, il ne travaille plus. « J’ai le RSA, 500 euros par mois pour vivre, c’est tout. Sans la guitare, je ne m’en sors plus. Il n’y a pas le choix que de faire de la guitare dans la rue. »

« Avant, on faisait 30 à 50 euros par jours, de quoi manger, acheter des cigarettes. Maintenant c’est 2 ou 3 euros par jour. […] Et puis… aujourd’hui, tout le monde fait la gueule. Je demande juste un sourire, parfois, mais même ça je ne l’ai pas », tempête-t-il. Il reprend sa guitare après nous avoir parlé, et recommence à jouer, comme tous les autres jours.