Belfort Connect : le nouveau portail pour simplifier ses démarches

Besoin de demander un acte de naissance, de signaler un nid-de-poule, d’inscrire votre enfant à l’école ou de payer un abonnement de stationnement ?La Ville de Belfort et le Grand Belfort lancent Belfort Connect, un guichet unique en ligne pour toutes les démarches du quotidien.

Accessible depuis le site belfort.fr, Belfort Connect centralise plus de 120 services administratifs. Parmi eux, 60 téléservices pour effectuer des demandes en ligne, mais aussi 65 signalements possibles via le dispositif Allô Voirie (problème de propreté, voirie, éclairage, etc.).