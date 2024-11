Belfort : comment s’organise la lutte contre les violences intrafamiliales

Depuis un an, le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA) a accompagné 11 hommes, sous contrôle judiciaire ou en aménagement de peine. Le centre de prise en charge des auteurs d’infractions, géré par l’Armée du salut, est passé d’une capacité d’hébergement de 4 à 8 places. Sur place, les auteurs, placés sur décision du tribunal judiciaire, sont accompagnés et ont un suivi psychologique et social. Ils y sont placés à plusieurs stades de la procédure : avant la condamnation dans un premier temps, puis après pour plusieurs mois s’il le faut. Cela permet d’éviter à la victime de devoir fuir le domicile conjugale. L’auteur est d’ailleurs interdit de paraître au domicile ou de contacter la victime.

Toujours pour les auteurs de violences conjugales, deux stages sont désormais bien en place dans le Territoire de Belfort. Le premier s’adresse aux « primo-déliquants », interpellés pour des faits de faible intensité et lorsqu’il n’y a pas d’addiction liée. « Souvent, les violences surgissent dans un contexte de séparation mal acceptée, de difficulté de communication. La violence n’est pas forcément le comportement habituel », expliquait la procureure lors d’une précédente interview. Dans ce stage, ils reprennent les bases de la communication non-violente. Ils repartent, aussi, avec des adresses, des personnes relais pour s’en sortir face à des situations de conflit. Dans les deux mois suivant le stage, les auteurs repassent devant un délégué du procureure pour établir un bilan.

Pour des faits de plus haute intensité, un autre stage existe, un stage de responsabilité pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, animé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. « Le but est d’avoir un stage adapté à la gravité et de pouvoir travailler sur tous les types de situation », expliquait-t-elle. Dix sessions ont été organisées en 2024, soit une quasi mensuellement.