Belfort : colère, doutes et premiers blocages pour relancer la mobilisation

Quelques gilets jaunes. Beaucoup de retraités. Des têtes bien connues du Parti communiste, de La France insoumise ou des Écologistes. Une petite ribambelle de lycéens. Quelques syndicalistes, de la CGT ou de Solidaires. Les visages qui émergent de la manifestation « Bloquons tout », à Belfort, sont pour beaucoup des habitués. Il est 10 heures, la place Corbis s’éveille lentement. L’air est froid, humide, une fine bruine colle aux manteaux. Les quelques drapeaux claquent sous le vent.

« Est-ce qu’il va y avoir la petite étincelle qui fait que ça prend ? », s’interroge Loïc Gatipon, syndicaliste de Solidaires Finances publiques, une main sur le col de sa veste. Autour de lui, quelques-uns haussent les épaules. Marine, 52 ans, vendeuse, regarde la foule encore maigre : « J’ai pour ma part participé à toutes les manifestations des retraites. Et quand on voit ce que ça a donné, je ne vois pas pourquoi ça prendrait aujourd’hui. » Elle s’éloigne, sac à main sur l’épaule, laissant derrière elle les premiers chants : « La retraite, à 60 ans, on s’est battu pour la gagner on se battra pour la garder ! »

La place se remplit peu à peu. Une boîte en carton posée au sol recueille les propositions. Les regards s’y attardent, certains griffonnent un mot à la hâte avant de plier le papier et de le glisser dedans. Camille, jeune homme coiffé d’un foulard, prend le micro branché sur une sono : « Le pari : l’organisation collective. Il n’y a pas d’organisateurs cette fois. On a le pouvoir de prendre nos décisions, pour une fois… » Sa voix résonne contre les façades. Les applaudissements éclatent, quelques poings se lèvent.