Belfort : aux Restos du Coeur, des conditions toujours plus difficiles pour la générosité

Aujourd’hui, dans le Territoire de Belfort, quatre centre fixes existent : à Belfort, Delle, Giromagny et Beaucourt. Plus un centre itinérant. Dominique Ory, président de l’association départementale ainsi que Catherine Viron, la responsable du centre, ont profité de cette rencontre pour exposer leur projet d’aménagement d’un 5ème centre fixe, à Valdoie. « Les besoins augmentent alors on essaye de s’adapter », soulève Catherine Viron.

À Belfort, environ 360 familles sont situées sur le secteur de Belfort Nord, Cravanche, Eloie, Offemont. Et il y a de plus en plus de personnes demandeuses dans ce secteur. « Cela leur fait une trotte pour venir. Aller-retour, il leur faut parfois trois heures pour venir chercher leur vivre. » Depuis plusieurs mois, les Restos du Coeur cherchaient un local dans le coin. Il est désormais trouvé, à Valdoie. Les derniers détails restent à finaliser. « Le budget est fait, les autorisations sont demandées », expose Dominique Ory.

Au premier trimestre 2024, les locaux devraient être acquis pour permettre au second trimestre de démarrer les distributions. Des locaux plus nécessaires que jamais. « C’est incontournable. Chaque jour, entre 160 et 200 familles viennent. Parfois sur les mêmes créneaux. Cela rend difficile la gestion pour les bénévoles. » Aujourd’hui, « près de 2 200 personnes sont bénéficiaires de l’aides des Restos du Coeur à Belfort. »