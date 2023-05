Belfort : autour des jours fériés, penser à donner son sang 

La période des jours fériés est synonyme de tensions pour l’établissement français du sang qui gère les réserves de produits sanguins. Les plaquettes, composant du sang indispensable au soin de nombreux malades, ne se conservent que 7 jours.

Chaque jour, ce sont 600 dons qui sont nécessaires en région pour assurer les besoins des malades. « Or, les dons non collectés les jours fériés doivent être compensés les jours précédents et suivants », explique l’EFS. C’est pourquoi elle a besoin que la mobilisation soit forte avant et après les jours fériés pour assurer le soin de tous les malades. « Pour passer plus sereinement le mois de mai rythmé par les jours fériés, l’EFS doit pouvoir compter sur de nouvelles personnes.» Celles qui n’y ont jamais pensé, celle qui n’ont jamais passé le cap ou qui l’ont fait il y a quelques années et qui ont perdu cette habitude (tester son éligibilité au don du sang ici).