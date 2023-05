Belfort : après l’agression mortelle, un suspect mis en examen pour assassinat et écroué

Ce drame, survenu dans la nuit de vendredi à samedi, s’est “vraisemblablement” déroulé sur fond de jalousie, selon la même source, le mis en cause semblant a priori avoir mal supporté la rupture d’avec son ancienne compagne. La victime et son agresseur présumé, respectivement âgés de 42 et 34 ans selon le quotidien régional L’Est Républicain, sont les pères de deux des trois enfants de la femme, a indiqué le parquet de Belfort.

Celui-ci s’est dessaisi ce week-end au profit du pôle de l’instruction de Montbéliard, où l’homme a été présenté à un juge et mis en examen. Il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de revoir son ex-compagne et avait été condamné pour des violences envers elle, selon la même source.

“Alcoolisé” au moment des faits, il avait été interpellé rapidement et placé en garde à vue, avait indiqué à l’AFP la procureure de la République de Belfort, Jessica Vonderscher. Selon les premiers éléments, il s’en serait pris aux deux victimes au pied de l’immeuble où réside son ancienne compagne, selon le parquet de Belfort. Il a alors porté des coups de couteau au thorax à l’homme qui accompagnait la jeune femme, qui a eu un pouce sectionné en s’interposant, selon la même source.

Durant sa garde à vue, il a nié toute intention d’homicide, reconnaissant toutefois qu’une bagarre avait éclaté durant laquelle il avait utilisé son couteau, a-t-on ajouté. Les trois enfants de la femme, âgée de 32 ans selon L’Est Républicain, “auraient sept, quatre et un an” et “n’ont pas été témoins” du meurtre, selon Mme Vonderscher.