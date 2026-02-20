Belfort : 80 heures de travaux d’intérêt général pour avoir dégradé une permanence

La permanence de la liste « Belfort avec vous », regroupant plusieurs forces de gauche aux élections municipales de Belfort, a été vandalisée dans la nuit de lundi à mardi (lire notre article), dans la foulée des événements ayant conduit à la mort de Quention, à Lyon. Deux individus ont été aperçus par le réseau de vidéo-surveillance de la Ville.

L’un des deux hommes, âgé de 22 ans et originaire du Territoire de Belfort, a été identifié puis interpellé par la police ; il a reconnu les faits lors de sa garde-à-vue, tout en précisant qu’il ne connaissait pas le second individu. Les investigations n’ont pas permis de l’identifier.

Ce vendredi matin, il a été jugé dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), au tribunal judiciaire de Belfort ; il arrivait directement de sa garde-à-vue.