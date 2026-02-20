Belfort : 80 heures de travaux d’intérêt général pour avoir dégradé une permanence

La permanence de la liste « Belfort avec vous », regroupant plusieurs forces de gauche aux élections municipales de Belfort, a été vandalisée dans la nuit de lundi à mardi (lire notre article), dans la foulée des événements ayant conduit à la mort de Quention, à Lyon. Deux individus ont été aperçus par le réseau de vidéo-surveillance de la Ville.
L’un des deux hommes, âgé de 22 ans et originaire du Territoire de Belfort, a été identifié puis interpellé par la police ; il a reconnu les faits lors de sa garde-à-vue, tout en précisant qu’il ne connaissait pas le second individu. Les investigations n’ont pas permis de l’identifier.
Ce vendredi matin, il a été jugé dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), au tribunal judiciaire de Belfort ; il arrivait directement de sa garde-à-vue.
La France insoumise invite l'auteur à franchir la porte de la permanence
Il a été condamné pour dégradation et pour détention de munitions, découvertes lors de la perquisition de son domicile. Ces munitions dataient de l’Entre-deux-guerres précise la procureure de la République, Jessica Vonderscher. Il a été condamné à 80 heures de travaux d’intérêt général, ce qui représente un peu plus de deux semaines d’activité. Il doit aussi s’acquitter d’une amende de 300 euros et il est interdit de port d’arme. La France Insoumise ne s’était pas portée partie civile et n’a pas demandé de dommages et intérêts.
Lors de l’audience, La France Insoumise était représentée, en la personne de Florian Chauche, tête de liste aux élections municipales. L’ancien député a discuté avec le jeune homme. « Il l’a invité, la prochaine fois, à entrer dans la permanence et à discuter », rapporte la magistrate.
« Le dialogue, en période électorale, doit être privilégié », insiste encore la procureure de la république. « Tous les actes de délinquances commis par les uns ou les autres, en lien avec la campagne électorale demande une réponse [pénale] immédiate, pour ne pas altérer la sincérité du scrutin », a indiqué Jessica Vonderscher.