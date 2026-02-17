Belfort : la permanence de la liste de Florian Chauche vandalisée

À Belfort, les messages de soutien sont nombreux et unanimes. Damien Meslot a été le premier à dégainer : « Dans une démocratie, le débat politique doit s’exprimer dans le respect et jamais par la violence ou l’intimidation. » Le Parti communiste français dénonce « les amalgames honteux qui cherchent à faire porter la responsabilité́ d’un acte criminel à un mouvement politique, en l’occurrence La France Insoumise, sans attendre les conclusions de l’enquête ».

Bastien Faudot, qui mène l’autre liste de gauche « Tous Belfortains » (lire notre article), déclare de son côté : « Dans un contexte marqué par l’émotion après le lâche assassinat de Quentin Deranque à Lyon par des criminels en bande organisée, ces dégradations ne font qu’ajouter de la tension là où nous avons collectivement besoin de faire baisser la température. »

Le Rassemblement national, qui tente, tant bien que mal, de boucler une liste à Belfort après le départ de Quentin Macculo (lire ici et ici nos articles), « tiens à condamner sans la moindre hésitations de tels agissements », écrit Christophe Soustelle, qui doit, à présent, mener la liste RN-UDR. « La violence en politique ne mène à rien », appuie finalement Florian Chauche. Un message repris par toutes les forces politiques.

Parmi les forces de gauche, si l’on salue les soutiens à droite, on ne manque pas de rire jaune quant à « l’ambivalence de certains propos ». « C’est le double discours des élus qui soutiennent des représentants avec des discours radicaux et qui essaient de s’en dédouaner localement », indique une personnalité politique de gauche qui ne veut pas polémiquer, mais qui n’en pense pas moins.