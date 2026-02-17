,

Belfort : la permanence de la liste de Florian Chauche vandalisée

La permanence de la liste "Belfort avec vous" menée par Florian Chauche a été vandalisée dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 février 2026.
La permanence de la liste "Belfort avec vous" menée par Florian Chauche a été vandalisée dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 février 2026. | ©DR

La devanture de la permanence de la liste d’union de gauche menée par l’Insoumis Florian Chauche a été vandalisée dans la nuit de lundi à mardi. L’ancien député a déposé plainte au commissariat.

« La France insoumise complice, justice pour Quentin » placardée en affiche sur la devanture de la permanence de la liste « Belfort avec vous » aux élections municipales de Belfort. Des croix de Lorraine peintes à la peinture rouge. Ou encore de la peinture rouge s’apparentant à du sang grimant le visage de Florian Chauche, la tête d’une liste (lire notre article) rassemblant plusieurs forces de gauche (LFI, Les Verts, le Parti communiste et le collectif citoyen En Commun pour Belfort). Florian Chauche est membre de la France insoumise et ancien député de la 2nd circonscription du Territoire de Belfort (2022-2024).

Dans la nuit de lundi à mardi, la permanence de la liste candidate aux élections municipales, installée rue Proudhon, dans l’espace piéton en centre-ville de Belfort, a été vandalisée. Un incident qui sonne en réaction aux événements de Lyon qui ont conduit à la mort de Quentin, 23 ans, en marge d’une conférence à l’institut d’études politiques (IEP) de l’Eurodéputé Rima Hassan.

Deux individus filmés à la vidéo-surveillance

Deux hommes cagoulés ont agi entre 00 h et 00 h 15, confirme le système de vidéo-surveillance de la Ville, selon le maire Les Républicains (LR) Damien Meslot, dans un communiqué de presse. La police scientifique a fait des relevés ce mardi matin a noté Florian Chauche, joint par téléphone. « J’ai déposé plainte au commissariat », a-t-il ajouté.

« Cela instaure un climat de peur, dénonce Florian Chauche. Il faut jouer l’apaisement et appeler au calme. » Il appelle les états-majors politiques à ne pas entrer dans une dynamique de surenchères. « J’ai confiance dans la police et la justice de notre pays », a-t-il ajouté, évoquant l’enquête toujours en cours pour identifier les responsables de l’homicide de samedi.

En 2024, des militants de la France insoumise avaient été victimes d’injures racistes alors qu’ils tractaient lors des élections législatives. Un Belfortain avait été condamné (lire notre article).

« La violence en politique de mène à rien »

À Belfort, les messages de soutien sont nombreux et unanimes. Damien Meslot a été le premier à dégainer : « Dans une démocratie, le débat politique doit s’exprimer dans le respect et jamais par la violence ou l’intimidation. » Le Parti communiste français dénonce « les amalgames honteux qui cherchent à faire porter la responsabilité́ d’un acte criminel à un mouvement politique, en l’occurrence La France Insoumise, sans attendre les conclusions de l’enquête ».

Bastien Faudot, qui mène l’autre liste de gauche « Tous Belfortains » (lire notre article), déclare de son côté : « Dans un contexte marqué par l’émotion après le lâche assassinat de Quentin Deranque à Lyon par des criminels en bande organisée, ces dégradations ne font qu’ajouter de la tension là où nous avons collectivement besoin de faire baisser la température. »

Le Rassemblement national, qui tente, tant bien que mal, de boucler une liste à Belfort après le départ de Quentin Macculo (lire ici et ici nos articles), « tiens à condamner sans la moindre hésitations de tels agissements », écrit Christophe Soustelle, qui doit, à présent, mener la liste RN-UDR. « La violence en politique ne mène à rien », appuie finalement Florian Chauche. Un message repris par toutes les forces politiques.

Parmi les forces de gauche, si l’on salue les soutiens à droite, on ne manque pas de rire jaune quant à « l’ambivalence de certains propos ». « C’est le double discours des élus qui soutiennent des représentants avec des discours radicaux et qui essaient de s’en dédouaner localement », indique une personnalité politique de gauche qui ne veut pas polémiquer, mais qui n’en pense pas moins.

Nos derniers articles

Façade de l'unité Lisi automotive former, à Delle, du groupe Lisi

Peugeot Invest cède ses participations de Lisi pour 116 millions d’euros

La société d’investissement détenue par la famille Peugeot vient de clore une opération de cession de ses part du groupe industriel Lisi, pour un montant de 116 millions d’euros. Elle accompagnait l’entreprise depuis 1977.
,
Enveloppe de vote, dans une urne.

Municipales : ce qui change dans les communes de moins de 1000 habitants

Fini le panachage des listes et vive la parité : voici ce qui change dans les communes de moins de 1000 habitants pour les municipales de mars 2026.
,
Sandro Nardis, président du conseil de surveillance du FC Sochaux-Montbéliard.

Sandro Nardis : « 97,5 % des participants ont voté pour l’augmentation de capital »

Lors d’une interview publiée le 24 janvier sur Le Trois, Clément Calvez, président du FC Sochaux-Montbéliard, annonçait qu’une augmentation de capital allait être lancée. L’assemblée générale des actionnaires l’a approuvée ce vendredi 13 février 2026. Aujourd’hui, le Trois fait le point avec Sandro Nardis, président du conseil de surveillance du FCSM.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC