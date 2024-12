Belfort : 550 manifestants marchent pour la fonction publique malgré la chute du gouvernement

Sous le drapeau orange de la CFDT, Mélanie Meier, déléguée syndicale à l’hôpital Nord Franche-Comté, met en avant les luttes du secteur hospitalier. Peu importe que le gouvernement change, les problématiques restent les mêmes. « On campera sur nos positions. Nous sommes opposés aux principales mesures et à la suppression de la garantie pour le pouvoir d’achat. Aujourd’hui, on marche sur la tête et on nous punit là où il faudrait venir récompenser la pénibilité de nos métiers. » Elle fait référence à la perte de salaire en cas d’arrêt maladie ainsi qu’à l’augmentation du nombre de jours de carence (lire ici).

« Nous n’avons pas l’habitude de nous plaindre. Dans l’hospitalier, on est résignés avec ce qu’on vit au quotidien. Donc on a tendance à trop laisser passer. » Mais pas là. Car la déléguée syndicale craint d’autant plus pour l’attractivité des métiers du soin. Déjà peu attractifs, « aujourd’hui, le gouvernement cherche à les faire fuir. » La question maintenant : quand est-ce que les syndicats pourront avoir des interlocuteurs pour faire part de leurs revendications ?

De son côté, Frédérique, vêtu de son gilet rose, est syndiqué Solidaires. Il est professeur au lycée Follereau. Il sourit à l’évocation de la motion de censure, votée à la majorité hier soir. « Ça redonne de l’espoir. On est content que le gouvernement soit tombé. Il était illégitime. On se dit maintenant qu’il faut lutter encore plus. » D’où cette mobilisation. Dans son corps de métier, les revendications sont tout aussi nombreuses. « On est un groupe d’agents en grève aujourd’hui et cela fait longtemps que nous n’avions pas été autant. C’est important qu’on le fasse. »

Pour lui, les mesures avancées dans le projet de loi de finances 2025 sont une aberration. « Je le rappelle, la fonction publique, c’est ce qui reste à ceux qui n’ont rien. Nous, en tant que professeurs, on se bat tous les jours pour nos élèves. » Avec des bâtons dans les roues, relate-t-il. Avec de plus en plus de temps administratif, de moins en moins de temps avec les élèves, de nouvelles missions : l’orientation notamment. Et avec une équipe de plus en plus garnie de contractuels, mal, voire pas formés. « Entre deux couloirs, on nous demande de leur filer nos cours. Ou de leur conseiller un site pour enseigner. C’est du délire. Depuis le début de l’année, on en a déjà vu passer quatre sur deux postes non pourvus. »

Alors qu’il relate le cas d’une contractuelle ayant pris peur, le cortège démarre. Les slogans scandés, les drapeaux en l’air, les manifestants ont prévu de s’arrêter devant des institutions telles que la direction académique des services de l’Éducation nationale ou encore devant les Finances publiques. Avec un espoir : se faire entendre. Et ce, même s’il n’y a plus de gouvernement ce jeudi 5 décembre. Selon les forces de l’ordre, ils étaient 550 ce jeudi matin.