Pourquoi les fonctionnaires font grève jeudi 5 décembre

La grève vise à dénoncer plusieurs mesures contenues dans le projet de loi de finances 2025, jugées injustes par les organisations syndicales. Ces dernières dénoncent des coupes budgétaires drastiques et des réformes perçues comme une attaque contre les droits et acquis des agents publics. Parmi les syndicats mobilisés figurent la CGT, la CFDT, l’UNSA, Solidaires, la FSU, la CFE-CGC et la FA-FP.

Loïc Gatipon est secrétaire général du syndicat Solidaires pour les Finances publiques dans le Territoire de Belfort. A l’aube de la grève, il décrypte les différents points qui mènent à ce ras-le-bol. Selon lui, la dette publique est utilisée « comme un outil politique » pour justifier des mesures d’austérité ciblant les fonctionnaires. « Le gouvernement nous fait payer la dette en expliquant qu’il y a eu un excédent de dépenses, alors que la dette est surtout due à un déficit de recettes. Trop de cadeaux fiscaux ont été faits. C’est un mécanisme fou qu’on dénonce. Avec une logique de prendre toujours moins au plus gros.»

Parmi les secteurs les plus affectés figurent l’éducation, la santé, et les finances publiques, où Loïc Gatipon travaille. « C’est un secteur souvent oublié et pourtant au coeur de l’Etat », explique-t-il. Même avant la réforme, Loïc Gatipon évoque une baisse constante des effectifs, remplacés par des contractuels peu formés et sous-payés, une surcharge de travail pour les agents en poste, et une dégradation de la qualité des services rendus aux usagers. Cette situation s’aggrave avec l’introduction de solutions automatisées, comme l’intelligence artificielle dans certains services. En ce moment, un projet avec le service des cadastres, coûtant pas loin de 33 millions d’euros, est à l’étude. « Alors que de l’autre bout, on nous demande des économies », souffle-t-il.