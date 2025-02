Belfort : 12 exploitations agricoles en péril par l’attente des aides de la Région

Depuis plusieurs mois, les agriculteurs attendent le versement des aides européennes du dispositif Feader (Fonds européens agricoles pour le développement rural), instruites depuis 2023 par le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté ; dans la région, les fonds sont bloqués et les dossiers peinent à être traités. Dans le Territoire de Belfort, une douzaine de dossiers est ainsi bloquée, comme le rappelle un communiqué de presse de Florian Bouquet, président Les Républicains (LR) du conseil départemental du Territoire de Belfort. « Ces aides sont essentielles pour la modernisation des exploitations et donc, leur pérennité », écrit la collectivité. Pour dénoncer cette inaction, le syndicat des Jeunes agriculteurs s’est fendu d’une lettre ouverte, le 11 février.

« On marche sur la tête. Je suis désespéré et je ne sais plus quoi faire pour que cela avance », témoigne, dans cette lettre, Florian, éleveur en Haute-Saône. Il a déposé une demande d’aide pour mettre des clôtures et aménager un point de gestion d’eau sur son exploitation, en juin 2023. « Derrière chaque dossier en attente, il y a un agriculteur en souffrance, une famille qui craint pour son avenir, une exploitation qui risque de disparaître », appuient les Jeunes agriculteurs dans la lettre, pour faire bouger la situation.