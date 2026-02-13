Bébés congelés en Haute-Saône : la mère inculpée pour meurtres et incarcérée

Elle a dit avoir « caché » ces grossesses « à son entourage familial et amical », et avoir « inventé des explications lorsqu’elle était interrogée sur ses prises de poids », en mettant « des vêtements amples pour les dissimuler ». « Lors de ses auditions, elle pleurait très régulièrement et se disait désolée pour ses enfants et sa famille », a ajouté le procureur. C’est un membre de la famille qui a découvert mardi le corps d’un nouveau-né dans un des congélateurs de la maison familiale, qu’elle avait subitement quittée en décembre.