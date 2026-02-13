Bébés congelés en Haute-Saône : la mère inculpée pour meurtres et incarcérée

L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Saint-Claude. (Illustration - Le Trois)
La mère des deux bébés retrouvés congelés à Aillevilliers-et-Lyaumont, en Haute-Saône, a été inculpée pour meurtres sur mineurs et placée en détention provisoire. | ©Stellantis – illustration

La mère des deux bébés retrouvés congelés à Aillevilliers-et-Lyaumont, en Haute-Saône, a été inculpée, jeudi soir, pour meurtres sur mineurs et placée en détention provisoire, a annoncé vendredi à l'AFP le procureur de Besançon. Aucune autre personne n'a été inculpée.

(AFP)

Cette femme de 50 ans a reconnu en garde à vue avoir donné naissance aux deux bébés retrouvés mardi (lire notre article) chez elle, dans un congélateur, à Aillevillers-et-Lyaumont, commune de 1 500 habitants, dans le nord de la Haute-Saône, non loin de Saint-Loup-sur-Semouse.

Arrêtée à Boulogne-Billancourt, près de Paris, elle avait été initialement placée en garde à vue pour assassinat, qui suppose un acte prémédité, mais ce chef n’a finalement pas été retenu par le procureur. Devant une cour d’assises en France, la peine encourue pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans est la réclusion criminelle à perpétuité.

La quinquagénaire, mère de neuf autres enfants de trois pères différents, a expliqué « avoir accouché au domicile » puis avoir « enveloppé les nouveau-nés aussitôt après l’accouchement » avant de les déposer « dans ce congélateur situé dans la buanderie du domicile », qu’elle était la seule à utiliser, avait précisé jeudi le procureur.

La mamans des deux bébés congelés interpellées près de Paris

Elle a dit avoir « caché » ces grossesses « à son entourage familial et amical », et avoir « inventé des explications lorsqu’elle était interrogée sur ses prises de poids », en mettant « des vêtements amples pour les dissimuler ». « Lors de ses auditions, elle pleurait très régulièrement et se disait désolée pour ses enfants et sa famille », a ajouté le procureur. C’est un membre de la famille qui a découvert mardi le corps d’un nouveau-né dans un des congélateurs de la maison familiale, qu’elle avait subitement quittée en décembre.

Elle n’a pas pu indiquer précisément les dates de naissance des deux bébés congelés, qu’elle a situées entre 2011, date de la naissance de son enfant précédent, et 2018, quand elle avait repris une activité professionnelle. Selon quotidien Le Parisien, la suspecte a déclaré devant le juge des libertés avoir fait un abandon de poste à son travail et avoir quitté le domicile en décembre parce qu’elle voulait se séparer de son compagnon. « J’ai pris la décision comme ça. Il n’y avait pas d’arrière-pensée, c’était le moment de partir », a-t-elle déclaré.

La quinquagénaire est partie au Portugal où elle avait rencontré un homme, et c’est pour « clarifier (sa) situation » administrative qu’elle est ensuite revenue en France, où elle a été arrêtée, a-t-elle encore dit au juge, selon le Parisien. Les corps des nourrissons doivent être autopsiés vendredi.

Nos derniers articles

,
Peugeot e-3008 en montage à l'usine Stellantis de Sochaux.

Ce que révèle l’annonce de Stellantis sur les 22 milliards de charges exceptionnelles

Stellantis a annoncé le 6 février passer 22 milliards de charges exceptionnelles dans ses résultats de 2025. Derrière cette annonce, que penser de la situation du constructeur et, au-delà, de la filière automobile. Le Trois tente de décrypter, avec Nathalie Kroichvili, économiste et professeure d’université en aménagement de l’espace à l’UTBM.
,
Aymen Boutoutaou, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

Le FC Sochaux tenu en échec à Bonal par le Paris 13 Atletico

Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul (1-1) contre le Paris 13 Atletico ce vendredi 13 février, pour le compte de la 21e journée de championnat de National. Un 3e match nul de suite.
,
But du FC Sochaux-Montbéliard de Jonathan Mexique, en début de seconde mi-temps, contre le Paris 13 Atletico, ce vendredi 5 septembre.

Revivez le match nul du FC Sochaux contre Paris 13 Atletico

Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul (1-1) contre Paris 13 Atletico au stade Bonal, ce vendredi 13 février, pour le compte de la 21e journée de championnat de National.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC