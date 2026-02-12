Haute-Saône: les corps de deux nourrissons découverts dans un congélateur

Selon les premiers éléments de l’enquête, les soupçons se portent sur la mère, qui a quitté le domicile sans prévenir. Elle a été interpellée mercredi, vers 1 h, à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Selon une autre source, c’est là que vivrait un des fils de cette femme. Celle-ci serait déjà mère de neuf enfants au total, issus de deux unions.

L’enquête est menée en co-saisine par la Brigade de recherches de Lure et la Section de recherches de Besançon.