Bavilliers : la première classe P-Tech ouvre au lycée Diderot

Développer le lien entre les entreprises et les lycéens. Au lycée professionnel Diderot, à Bavilliers, le concept a séduit. Une classe P-Tech y voit le jour. Ce concept, qui a vu le jour en 2011 Brooklyn, sous l’impulsion du gouvernement Obama et du groupe IBM a émergé en France en 2019, propulsé notamment par les campus des métiers et qualifications d’excellence.

À Bavilliers, ce sera la première année que cela se fait, avec une classe de seconde en filière réalisation de produits mécaniques. L’objectif : préparer les élèves autant à des compétences académiques « classiques », qu’à des compétences professionnelles pour favoriser l’insertion des jeunes. Mais aussi permettre aux entreprises industrielles, notamment, de se faire connaître et d’espérer pouvoir recruter, former des jeunes pour de futures embauches, face à la pénurie de main-d’oeuvre dans de nombreux secteurs. Un partenariat est né, pour le permettre, entre l’Education nationale et les entreprises. « L’objectif est d’encourager l’égalité des chances, en permettant aux adolescents de tout milieux confondus de développer des compétences requises dans le secteur de la production mécanique », expose le lycée.

Trois entreprises prennent part à l’aventure au lycée Diderot : GE Steam Power Systems, M Plus France et Mécanique de précision Piquerez. Pendant cinq ans, P-Tech permettra aux élèves d’être accompagnés, de la seconde jusqu’à l’obtention du BTS. Chaque année, au lycée, une nouvelle classe sera créée avec le concours de nouvelles entreprises du secteur. Cela permet à cette classe P-Tech de rencontrer des professionnels qui se posent comme des « mentors » et qui leur permettent de découvrir le monde de l’entreprise via des stages en entreprises, des ateliers, des journées d’immersion dans le monde professionnel.

Emmanuel Foltête, directeur du campus de métiers et de qualifications d’excellence Microtechniques et systèmes intelligents, explique, lors d’une rencontre avec les parents, lycéens et les entreprises le 11 mars que « c’est un dispositif qui a une histoire. Et qui permet de lier les entreprises et les écoles alors qu’on se rend compte que les effectifs baissent dans les formations professionnelles ». Cela permet de redonner du sens et de « minimiser les taux d’abandon ».

Un engagement salué par Nathalie Dysli, proviseure du lycée Diderot. « Le dispositif permet d’offrir un accompagnement réel du monde professionnel. Cela permettra aux étudiants en seconde de mieux murir leur projet professionnel. » Elle espère aussi que ces immersions permettront de dépasser des « clichés encore présents sur le travail à l’usine ».