Ballon d’Alsace : un loueur de skis attaque en justice le Smiba

Bruno Kern, après dépôt du référé-liberté, devrait être convoqué par le tribunal administratif qui statuera sur la suspension ou non des trois délibérations qui vont être attaquées. Les gérants, eux, espèrent que cela se fera. « Sinon, ils vont complètement nous assécher », détaillent-ils.

Fabienne Thouvenin, directrice du Smiba, tempère par téléphone : « Nous répondons à un besoin temporaire avec une offre complémentaire pour les périodes de fortes affluences.» Pour la directrice, il n’est pas question de faire concurrence mais d’apporter un renfort sur les périodes de vacances scolaires notamment.

« Nous allons diriger en priorité vers La Cabane. Nous viendrons en complément. Au Lac Blanc, il y a bien 4 loueurs de skis et personne n’a de problème. » Elle expose, aussi, que le Smiba proposera seulement des skis et non des raquettes ou des snowboards, comme le fait La Cabane. Ouverte les mercredis et week-end hors vacances scolaires et ouverte tous les jours pendant les vacances, la boutique du Smiba verra le jour dès le retour de la neige cette saison.