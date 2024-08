Ballon d’Alsace : le loueur de skis La Cabane encore débouté au tribunal administratif

La Cabane, un loueur de skis situé sur le domaine de la Gentiane, accuse le syndicat mixte interdépartemental du Ballon d’Alsace (Smiba) de s’installer comme concurrent. La société estime que cette création de boutique va conduire à une diminution de son chiffre d’affaires, ce qui lui portera préjudice. Elle l’attaque en justice en déposant un recours de référé-liberté, qui consiste à demander en urgence (dans les 48 heures) une audience au tribunal.

En effet, le Smiba ouvre un local en son nom propre de location de skis à côté des caisses de vente de forfaits. Juste en face de l’actuelle boutique La Cabane. Un choix que le syndicat mixte justifie par le manque d’offres sur la station, une carence, qui a causé selon le syndicat, l’an passé, le remboursement des forfaits de plusieurs skieurs. Le Smiba, par cette installation, explique vouloir proposer des services équivalents à ceux de La Cabane, à quelques mètres d’intervalle.

Patricia Liblin et Yves Schmaltz se sont défendus. Expliquant un afflux de monde qui a causé des problèmes une saison, et détaillant avoir investi 60 000 euros pour l’agrandissement de leur local pour répondre à cette nouvelle demande. Pour eux, la concurrence les coulera de toute manière. Et ce, malgré leur offre de restauration qui ne constitue que « 10% de leur chiffre d’affaires ».