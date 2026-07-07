Baccalauréat : 85,4 % de réussite au premier groupe en Franche-Comté



Les résultats du bac sont accessibles gratuitement sur le site de l’académie de Besançon, en suivant ce lien.

Dans l’académie de Besançon, 11 449 candidats se sont présentés à la session de juin 2026 : 51 % en voie générale, 20 % en voie technologique et 29 % en voie professionnelle.

Le taux de réussite des élèves admis à l’issue du premier groupe, toutes séries de baccalauréat confondues, s’élève à 85,4 % à la session 2026. Ce taux est en hausse de 0,4 point par rapport à la session 2025. Au total, 9 783 candidats sont reçus à l’issue du premier groupe. Ce sont 930 candidats qui pourront se présenter au second groupe d’épreuves, soit 8,1 % des candidats présents.

Le baccalauréat général voit son taux de réussite diminuer de 0,5 point avec 90,0 % d’élèves admis à l’issue du 1er groupe. Les taux de réussite aux baccalauréats technologique et professionnel augmentent avec respectivement, 79,5 % (+1,3 point) et 81,6 % (+1,4 point).