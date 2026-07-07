Baccalauréat : 85,4 % de réussite au premier groupe en Franche-Comté

11 449 candidats dans l’académie de Besançon
Les résultats du bac sont accessibles gratuitement sur le site de l’académie de Besançon, en suivant ce lien.
Dans l’académie de Besançon, 11 449 candidats se sont présentés à la session de juin 2026 : 51 % en voie générale, 20 % en voie technologique et 29 % en voie professionnelle.
Le taux de réussite des élèves admis à l’issue du premier groupe, toutes séries de baccalauréat confondues, s’élève à 85,4 % à la session 2026. Ce taux est en hausse de 0,4 point par rapport à la session 2025. Au total, 9 783 candidats sont reçus à l’issue du premier groupe. Ce sont 930 candidats qui pourront se présenter au second groupe d’épreuves, soit 8,1 % des candidats présents.
Le baccalauréat général voit son taux de réussite diminuer de 0,5 point avec 90,0 % d’élèves admis à l’issue du 1er groupe. Les taux de réussite aux baccalauréats technologique et professionnel augmentent avec respectivement, 79,5 % (+1,3 point) et 81,6 % (+1,4 point).
Séries générales : très légère baisse dans le Doubs et le Territoire de Belfort
Divisé en trois séries (L, ES, S) jusqu’en 2020, le baccalauréat général comprend désormais une voie unique à compter de la session 2021.
Le taux de réussite des élèves admis à l’issue du premier groupe du baccalauréat général s’établit à 90,0 % contre 90,5 % à la session précédente.
Les taux de réussite provisoires varient de 88,4 % à 91,0 % selon les départements. Les taux de réussite du Doubs, à 89,8 %, et du Territoire de Belfort, à 88,4 %, diminuent respectivement de 0,9 point et 1 point. Le taux de réussite de la Haute-Saône est pratiquement stable, à 90,9 % (0,1%)
Séries technologiques : 79,5% de taux de réussite
Le taux de réussite des élèves admis à l’issue du premier groupe du baccalauréat technologique s’établit à 79,5 % (+1,3 point).
Le taux de réussite provisoire des séries à dominante industrielle enregistre une hausse de 4 points entre les sessions 2026 et 2025 et s’établit à 81 % cette année. Les résultats de la série « Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable » (STI2D) augmentent de 6,4 points par rapport à l’an passé. Elle compte ainsi 78,5 % de bacheliers à l’issue du premier groupe.
Pour les séries tertiaires, le taux de réussite des élèves admis à l’issue du premier groupe est stable (78,8 %). Le taux de réussite de la série « Sciences et Technologies de la Santé et du Social » (ST2S) croît de 1,2 point. Celui de la série « Sciences et Technologies du Management et de la Gestion » (STMG) est stable.
Le Territoire de Belfort enregistre une hausse de 2,3 points, mais reste le département où le taux de réussite à l’issue du premier groupe est le plus faible, avec 74,6 %. À l’inverse, pour la 5e année consécutive, le taux de réussite provisoire du département du Jura est le plus élevé avec 84,7 %, malgré une baisse de 2,6 points. Le Doubs et la Haute-Saône affichent respectivement une hausse de 2,2 et 3,4 points.
Contrairement à l’an passé, le taux académique d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat technologique se situe au-dessus du taux national (78,8 %, en baisse de 0,5 point par rapport à 2025).
Séries professionnelles : + 4,5 points dans le Territoire de Belfort
Le taux de réussite des élèves admis à l’issue du premier groupe du baccalauréat professionnel s’établit à 81,6 %. Ce taux est en hausse de 1,4 point par rapport à l’an passé.
Les taux de réussite des diplômes relevant des secteurs de la production et des services augmentent. Ainsi, à la session 2026, les taux de réussite provisoires atteignent respectivement 79,9 % et 83,5 %.
Comme pour les autres baccalauréats, les taux de réussite provisoires varient d’un département à l’autre. Le Jura présente, cette année encore, le meilleur taux de l’académie à 83,8 % (+0,4 point). Les trois autres départements présentent également une augmentation du taux de réussite. En Haute-Saône (taux de réussite de 81,1 %) et dans le Territoire de Belfort (78,7 %) , les résultats au baccalauréat professionnel progressent respectivement de 2 points et 4,5 points. Avec +0,8 point, le Doubs (81,6 % de taux de réussite) affiche une progression plus modérée.
Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat professionnel se maintient au-dessus du taux national (80,5 % en hausse de 0,8 point).
66,7 % de mentions
À l’issue de la session 2026, 66,7 % des admis ont obtenu le baccalauréat avec une mention. Cette proportion atteint 70,6 % dans la voie générale soit une baisse de 0,7 point par rapport à la session précédente. Dans la voie technologique, les admis sont 55 % à obtenir le diplôme avec une mention, soit une augmentation de 0,6 point. Dans la voie professionnelle, cette proportion diminue de 1,0 point et atteint 66,9 % d’admis à la session 2026.
Source: communiqué de presse du rectorat de l’académie de Besançon.
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