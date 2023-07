Bac 2023: taux de réussite à 90,9%, en légère baisse par rapport à 2022

Les taux de réussite au baccalauréat de l’académie de Rennes sont parmi les plus élevés dans les trois voies, met en avant la Depp. Le taux de réussite le plus bas est celui de Mayotte, (71,7%). Dans la voie professionnelle, les académies de Bordeaux, Besançon, Toulouse, Poitiers, Grenoble, Nantes et Rennes se distinguent avec des taux de réussite à plus de 85 %. Depuis la réforme de 2019, la note du baccalauréat repose à 40 % sur du contrôle continu et à 60 % sur des épreuves terminales.