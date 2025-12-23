Autechaux-Roide : « Sans doute le crime le plus bête de l’année »

Le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois, et le capitaine Cédric Muller, adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie de Montbéliard. | © Le Trois P.-Y.R.
Le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois, et le capitaine Cédric Muller, adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie de Montbéliard. | © Le Trois P.-Y.R.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme âgé de 44 ans a tué d’un coup de révolver en pleine tête un de ses amis, âgé de 39 ans, au cours d’une soirée très arrosée. Le tireur affirme qu’il s’agit d’un accident. Une information judiciaire a été ouverte ce mardi matin et le suspect a été placé en détention provisoire.

Les éléments de l’enquête recueillis jusqu’à présent font dire au procureur qu’il s’agit d’un « crime d’une stupidité sans nom, sans doute le plus bête de l’année ». Les faits sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche. Deux hommes originaires d’Audincourt, amis depuis une quinzaine d’années, se sont retrouvés au domicile de l’aîné, âgé de 44 ans, à Autechaux-Roide, pour passer un week-end ensemble. Le plus jeune, âgé de 39 ans, père de cinq enfants et divorcé depuis quelques mois, habite en Saône-et-Loire. Tous deux ont un emploi. Selon les témoignages recueillis par les gendarmes, les deux hommes se rendent chez différentes personnes au cours de la soirée et consomment pastis, bière et whisky. Ils retournent ensuite à Autechaux-Roide, au domicile de l’aîné. Un peu avant 3 heures, ce dernier, paniqué, alerte sa mère du drame. Les pompiers interviennent, puis les gendarme. Ils découvrent dans la pièce principale un homme tué d’une balle en pleine tête. Un revolver à barillet, de type Magnum, est posé sur une table basse à proximité. L’occupant des lieux reconnait immédiatement être l’auteur du tir ; les enquêteurs ne constatent aucune tentative de dissimulation de preuve.

Un seul tir, mortel

Selon le récit du suspect, il aurait montré à son ami l’arme achetée l’été dernier à un particulier (décédé depuis) et aurait joué avec en la faisant tourner autour de son doigt, façon cowboy de cinéma. Pour avoir effectué des tirs après l’avoir achetée, il pensait qu’elle n’était pas chargée. Il a déclaré avoir voulu donner l’arme à son ami pour qu’il fasse de même, et aurait trébuché alors qu’il avait le bras tendu. C’est alors que le coup de feu serait parti accidentellement. Dans un premier temps, le suspect a été placé en garde à vue pour assassinat, détention illégale d’arme de catégorie B et refus de dépistage d’alcoolémie. En effet, dans un premier temps, le mis en cause a refusé de se soumettre à tout dépistage, au motif qu’il n’était pas au volant. Le procureur indique qu’il présentait cependant des signes importants de consommation d’alcool et que des bouteilles vides et des verres ont été trouvés dans la pièce où s’est déroulé le drame.

Un dépistage a finalement été effectué dimanche, afin de s’assuré que le suspect pouvait être entendu par les gendarmes. Outre la gendarmerie de Pont-de-Roide, la brigade de recherche de Montbéliard et un technicien de l’identité criminelle de Besançon ont été engagés à la demande du capitaine Cédric Muller, adjoint au commandant de compagnie de Montbéliard. Les éléments retrouvés sur place ont confirmé qu’il n’y a eu qu’un seul tir, mortel.

Pas de trace de lutte

L’autopsie, réalisée lundi, a confirmé qu’il n’y avait pas eu de lutte. La balle a traversé la tête de la victime depuis la tempe gauche et est ressortie derrière l’oreille droite. L’autopsie révèle qu’elle a été tirée à moyenne distance, ce qui exclut l’hypothèse d’un jeu de roulette russe où la victime aurait elle-même tiré. Les constatations sur place et l’autopsie font cependant douter le procureur de la totale véracité des déclarations du mise en cause : le type d’arme nécessite en effet une force d’action sur la gâchette qu’il estime incompatible avec un faux mouvement. A moins que l’arme ne soit défectueuse. Celle-ci est en cours d’expertise.

Le suspect a été plusieurs fois condamné pour des conduites en état d’ivresse et, en 2005, pour homicide involontaire : un ami, passager de sa voiture, est décédé dans un accident alors qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool.

Le procureur a ouvert une information judiciaire pour meurtre par personne en état d’ivresse manifeste, refus de dépistage, détention illégale d’arme de catégorie B. Compte tenu des antécédents du suspect, mais aussi de son état de choc face au décès de son ami, il a requis son placement en détention.

Nos derniers articles

Docteure Anne-Sophie Dupond, présidente de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Nord-Franche-Comté, à Trévenans.

Nord Franche-Comté: le port du masque redevient obligatoire à l’hôpital

L'hôpital Nord Franche-Comté rend le port du masque obligatoire en raison de l'épidémie de grippe.
TEMPLE ET MARCHE - MONTBELIARD - 07 DECEMBRE 2021 ©Denis Bretey

Les Lumières de Noël de Montbéliard, un prébilan à quelques jours de la fermeture

Les Lumières de Noël de Montbéliard fermeront leurs portes ce 24 décembre. L’heure de faire un prébilan de la fréquentation de cette édition 2025. Marie-Noël Biguinet, maire de Montbéliard, évoque une légère hausse.
Les étudiants de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ont bénéficié d'une sensibilisation à la sécurité routière, avec des démonstrations des pompiers et des mises en scène avec des cascadeurs, le 5 septembre 2025.

Belfort : le syndicat autonome des pompiers est défavorable au schéma d’analyse des risques dans le département

Le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) pour les pompiers du Territoire de Belfort vient d’être approuvé par le conseil d’administration du SDIS (service départemental d’incendie et de secours). Consulté en amont, le conseil social territorial des sapeurs pompiersa émis un avis défavorable.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC