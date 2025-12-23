Autechaux-Roide : « Sans doute le crime le plus bête de l’année »

Selon le récit du suspect, il aurait montré à son ami l’arme achetée l’été dernier à un particulier (décédé depuis) et aurait joué avec en la faisant tourner autour de son doigt, façon cowboy de cinéma. Pour avoir effectué des tirs après l’avoir achetée, il pensait qu’elle n’était pas chargée. Il a déclaré avoir voulu donner l’arme à son ami pour qu’il fasse de même, et aurait trébuché alors qu’il avait le bras tendu. C’est alors que le coup de feu serait parti accidentellement. Dans un premier temps, le suspect a été placé en garde à vue pour assassinat, détention illégale d’arme de catégorie B et refus de dépistage d’alcoolémie. En effet, dans un premier temps, le mis en cause a refusé de se soumettre à tout dépistage, au motif qu’il n’était pas au volant. Le procureur indique qu’il présentait cependant des signes importants de consommation d’alcool et que des bouteilles vides et des verres ont été trouvés dans la pièce où s’est déroulé le drame.

Un dépistage a finalement été effectué dimanche, afin de s’assuré que le suspect pouvait être entendu par les gendarmes. Outre la gendarmerie de Pont-de-Roide, la brigade de recherche de Montbéliard et un technicien de l’identité criminelle de Besançon ont été engagés à la demande du capitaine Cédric Muller, adjoint au commandant de compagnie de Montbéliard. Les éléments retrouvés sur place ont confirmé qu’il n’y a eu qu’un seul tir, mortel.