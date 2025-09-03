PUB

Audincourt : des CRS déployés après des tirs dans une pizzeria

Agents de police d'une compagnie républicaine de sécurité (CRS), lors d'une manifestation à Paris, en 2023.
Agents de police d'une compagnie républicaine de sécurité (CRS). | ©Adobe stock

Mardi soir, le gérant d’une pizzeria d’Audincourt a été blessé par balles et transporté à l’hôpital. Le parquet écarte tout lien avec le meurtre survenu une semaine plus tôt. Le maire, inquiet, a demandé du renfort. Des CRS sont déployés dès ce mercredi soir.

Il y a une semaine, à peine, un individu a été retrouvé mort à Audincourt. Paul-Édouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard, a qualifié ce meurtre de possible « narchomicide » lundi 1er septembre lors d’une conférence de presse (lire notre article). Le lendemain, mardi 2 septembre, nouvel événement marquant. 

Il est 22 h 20 quand plusieurs individus cagoulés et armés pénètrent dans un snack situé au 35 rue de Valentigney, à Audincourt. Une dizaine de personnes sont sur place. Plusieurs coups de feu retentissent. Et seul l’un d’eux est visé : le gérant, blessé aux deux jambes, au mollet et à un genou. Les individus prennent la fuite à bord d’un véhicule en cours d’identification. L’homme est transporté à l’hôpital Nord Franche-Comté, mais ses jours ne sont pas en danger.

L’événement bouleverse le maire d’Audincourt, Martial Bourquin (PS) qui considère que ces faits sont tous liés « au trafic de drogue ». Il dépeint une situation « inquiétante » et « alarmante », dans un communiqué transmis aux rédactions. « Je ne tolérerai jamais qu’Audincourt devienne le théâtre d’affrontements sanglants, enracinés dans le narcotrafic et le grand banditisme », poursuit-il.

L’édile a pris contact avec la préfecture du Doubs pour placer la ville sous le dispositif « Ville de sécurité renforcée » prévu par la loi anti-narcotrafic. « Cela permettra d’obtenir des renforts policiers, de mettre en œuvre des opérations de déstabilisation ciblées contre les narcotrafiquants et de lutter contre les commerces soupçonnés de blanchiment », explique-t-il.

La préfecture, sollicitée, précise que le préfet « a bien reçu la demande du maire ». Deux sections d’une unité de CRS,  soit 45 agents, seront envoyées à Audincourt dès ce mercredi soir, confirme-t-elle, dans le cadre d’un dispositif d’urgence.

« Un pur hasard »

Lors d’une conférence de presse ce mercredi, le procureur de la République de Montbéliard explique que le gérant « était visé, comme le confirment toutes les personnes sur place et la victime elle-même, qui a pu être entendue dans la nuit ». Le gérant de pizzeria, âgé de 33 ans, a expliqué ne pas savoir pourquoi il était pris pour cible.

Paul-Edouard Lallois ne fait aucun lien entre le meurtre de la semaine dernière et les tirs au snack. « Le mode opératoire est assez différent », commente-t-il. Le procureur a ouvert une enquête en flagrance pour tentative de meurtre en bande organisée. La DCOS du Doubs (Division de la criminalité organisée et spécialisée) a été saisie. Aucune interpellation n’a eu lieu pour le moment. Seul point commun possible, mais pas encore avéré, entre les deux affaires : le mobile lié au narcotrafic. « On s’interroge sur cette possibilité », détaille le procureur. La victime n’a pas été condamnée depuis plus de treize ans. Sur son casier, une condamnation pour stupéfiants est recensée début 2010. Rien depuis.

Paul-Édouard Lallois, estime que « c’est un pur hasard que cela tombe deux fois sur Audincourt. Il n’y a pas de stigmatisation à avoir. La première se passe dans un quartier tranquille d’Audincourt, et celle-ci dans un commerce. Cela aurait aussi bien pu se passer à Valentigney ou à la Petite-Hollande. Le narcotrafic est présent en tout point. »

Trois saisies de la DCOS ont dû être faites en trois mois, ajoute-t-il : pour le meurtre à Sochaux le 29 juin (lire ici), pour le meurtre d’Audincourt la semaine dernière, puis pour cette affaire. « De notre côté, nous avons besoin de moyens pour avoir des enquêteurs. Ce nombre de dossiers est considérable pour un ressort comme le nôtre. C’est ça qui m’inquiète », conclut-il.

Nos derniers articles

2 159 enfants, dont 503 de moins de trois ans ont dormi à la rue, à la veille de la rentrée 2025, selon le baromètre des enfants à la rue.

25 enfants dorment dans la rue en Bourgogne-Franche-Comté

25 enfants sont restés sans solution d’hébergement, après un appel au 115, en Bourgogne-Franche-Comté, à la veille de la rentrée. Ces chiffres continuent de monter, d’année en année. Ce qui inquiètent l’Unicef et la fédération des acteurs de la solidarité, auteurs de ce baromètre des enfants à la rue.
Feu de pavillon, à Danjoutin, dans le Territoire de Belfort, le 14 janvier 2025.

Belfort : Veolia facilite l’engagement de ses salariés pompiers volontaires

Veolia a signé avec le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort une convention pour favoriser l’engagement de leurs salariés, sapeurs-pompiers volontaires.
Panneaux solaires installés sur le toit d'une exploitation agricole (©schropferoval de Pixabay).

Anjoutey : une levée de fonds pour soutenir une centrale solaire « citoyenne »

Coop Solaire Nord Franche-Comté lance son premier projet de centrale solaire photovoltaïque « citoyenne » sur la toiture des ateliers municipaux d’Anjoutey. L’objectif est de lever 35 000 euros d’ici fin novembre 2025.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC