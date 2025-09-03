Audincourt : des CRS déployés après des tirs dans une pizzeria

Il y a une semaine, à peine, un individu a été retrouvé mort à Audincourt. Paul-Édouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard, a qualifié ce meurtre de possible « narchomicide » lundi 1er septembre lors d’une conférence de presse (lire notre article). Le lendemain, mardi 2 septembre, nouvel événement marquant.

Il est 22 h 20 quand plusieurs individus cagoulés et armés pénètrent dans un snack situé au 35 rue de Valentigney, à Audincourt. Une dizaine de personnes sont sur place. Plusieurs coups de feu retentissent. Et seul l’un d’eux est visé : le gérant, blessé aux deux jambes, au mollet et à un genou. Les individus prennent la fuite à bord d’un véhicule en cours d’identification. L’homme est transporté à l’hôpital Nord Franche-Comté, mais ses jours ne sont pas en danger.

L’événement bouleverse le maire d’Audincourt, Martial Bourquin (PS) qui considère que ces faits sont tous liés « au trafic de drogue ». Il dépeint une situation « inquiétante » et « alarmante », dans un communiqué transmis aux rédactions. « Je ne tolérerai jamais qu’Audincourt devienne le théâtre d’affrontements sanglants, enracinés dans le narcotrafic et le grand banditisme », poursuit-il.

L’édile a pris contact avec la préfecture du Doubs pour placer la ville sous le dispositif « Ville de sécurité renforcée » prévu par la loi anti-narcotrafic. « Cela permettra d’obtenir des renforts policiers, de mettre en œuvre des opérations de déstabilisation ciblées contre les narcotrafiquants et de lutter contre les commerces soupçonnés de blanchiment », explique-t-il.

La préfecture, sollicitée, précise que le préfet « a bien reçu la demande du maire ». Deux sections d’une unité de CRS, soit 45 agents, seront envoyées à Audincourt dès ce mercredi soir, confirme-t-elle, dans le cadre d’un dispositif d’urgence.