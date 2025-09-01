PUB

Audincourt : deux suspects incarcérés après la découverte d’un corps

La cité judiciaire de Montbéliard, dans le Doubs.
L'homme de 48 ans retrouvé mort avait été condamné à plusieurs reprises. | ©GSV
Un homme de 48 ans a été retrouvé dans un jardin d'un quartier pavillonnaire à Audincourt, mercredi 27 août. Il a été tué par balle sur fonds de trafic de stupéfiants et deux suspects ont été incarcérés, a indiqué lundi le procureur de Montbéliard.

(AFP)

Le corps de cet homme né au Maroc et domicilié à Mulhouse a été découvert mercredi dans le jardin d’une maison inoccupée à Audincourt. Il gisait près d’une flaque de sang, méconnaissable du fait de son visage « très dégradé », a précisé lors d’une conférence de presse le procureur de la République Paul-Edouard Lallois. L’autopsie a révélé que la victime avait été tuée d’une balle dans la tête, a-t-il ajouté.

Deux suspects âgés de 18 et 40 ans ont été interpellés jeudi, puis mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet pour « assassinat, association de malfaiteurs et détention d’armes de catégorie B ». Ils « nient formellement » toute implication dans le crime, selon le magistrat.

Le plus âgé, un Mulhousien connu de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants, a reconnu lors de sa garde à vue avoir transporté la victime de Mulhouse à Audincourt. Il a indiqué que la victime était partie avec le suspect de 18 ans, alors qu’il l’attendait à sa voiture, et qu’il serait reparti sans elle après avoir entendu un coup de feu.

Mais « ses explications ont évolué plusieurs fois au cours de sa garde à vue », souligne Paul-Edourd Lallois pour qui « tout est encore nébuleux » dans cette affaire.

Hypothèse d'un "narchomicide"

Le jeune homme de 18 ans habite dans la même rue que celle de la maison où a été retrouvé le corps et il savait qu’elle était inoccupée. Il a indiqué aux enquêteurs de la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée) qu’il ne connaissait pas le premier suspect et la victime. 

Un gilet pare-balle, des emballages de munitions, de cartes SIM prépayées et de cartouches de différents calibres ont été découverts au domicile de ce jeune sans casier judiciaire lors des perquisitions, note le procureur.

L’homme de 48 ans retrouvé mort avait été condamné à plusieurs reprises. Il « était impliqué depuis assez longtemps dans le narcotrafic » et avait terminé la partie ferme d’une peine d’emprisonnement sa peine en juin 2023, relève le magistrat qui avance l’hypothèse d’un « narchomicide ». 

Montage du Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

La vente de voitures neuves rebondit légèrement en août

Le marché automobile a progressé de 2,18% en août en France. Pas assez pour inverser la tendance globale depuis le début de l’année. Les constructeurs attendent impatiemment la prime électrique annoncée pour la fin du mois. L’hybride confirme son attrait auprès des acheteurs.
Frédéric Péchier, anesthésiste désormais soupçonné d'avoir empoisonné 32 patients (dont 13 ont été mortels) à l'hôpital de Besançon, arrive au palais de justice de Besançon le 8 mars 2023.

Anesthésiste de Besançon : ce que l’on sait de l’affaire Péchier

L'ancien anesthésiste de Besançon Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé à partir du 8 septembre devant la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, un procès exceptionnel qui doit durer deux mois et demi.
L'université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) accueille 2500 étudiants.

Belfort-Montbéliard : 800 nouveaux étudiants à l’UTBM

L’Université de Technologie de Belfort – Montbéliard accueille chaque année 2500 étudiants. Cette année 800 d’entre eux seront des « primo-entrants » : des étudiantes et étudiants qui entrent pour la première fois dans l’établissement.

