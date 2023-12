Au deuxième jour du procès Zepeda, la défense tente d’ouvrir d’autres pistes

Mais ce n’est pas cet aspect que soulèvent les avocats du Chilien, Renaud Portejoie et Sylvain Cormier. Interrogeant le témoin, Me Cormier revient sur un échange “troublant” de SMS entre Shintaro Obata et Arthur Del Piccolo, le petit ami français de Narumi Kurosaki au moment de sa disparition. Alors que Shintaro Obata s’inquiète de ne plus voir son amie, Arthur Del Piccolo semble vivre cette absence avec détachement, malgré sa relation d’intimité avec la jeune femme. “Je trouve que c’est rigolo en fait. On dirait qu’elle a des trucs à cacher. J’aimerais bien qu’il y ait quelque chose, comme dans les films et tout”, écrit alors le Français. Mais quand l’étudiant japonais entreprend de rédiger une note pour alerter les autorités de la disparition de Narumi Kurosaki, il se fait sermonner par Arthur Del Piccolo, qui s’inquiète de savoir si le texte a déjà été présenté. “Je sais que tu veux aider, mais ça pourrait avoir un impact négatif. Je suis dur, mais tu ne dois pas faire ça”, écrit-il. “Pour une raison ou une autre, il était de mauvaise humeur quant au contenu de ce que j’avais écrit”, se souvient Shintaro Obata. Une autre note sera finalement transmise aux autorités, mais “Arthur en était le rédacteur principal”, précise-t-il.

“Soyons précis”, reprend alors Sylvain Cormier. “Arthur ne s’est pas soucié de la disparition de Narumi, mais quand il faut rédiger une note, c’est lui qui veut le faire”, s’étonne-t-il. Arthur Del Piccolo, qui s’est constitué partie civile, doit être entendu le 12 décembre par la cour.