« Au début, j’ai cru que mon mari blaguait » : une Doubienne raconte son évacuation de Lacanau

La préfecture a décrété en milieu de matinée l’évacuation de 4 000 personnes des hébergements touristiques de Lacanau, anticipant « un phénomène météorologique défavorable » dans l’après-midi.

« Au début, j’ai cru que mon mari blaguait, avec le ciel bleu et les feux qui diminuent », raconte Marielle Mourgeon, touriste venue du Doubs, en entassant les derniers sacs dans le coffre d’une voiture déjà surchargée. Sans céder à la panique, saluant un personnel « rassurant », elle s’est finalement résignée à ne rien laisser sur place. « Peut-être qu’on aurait pu revenir dans quelques jours, avec une météo plus favorable. »