Au 11e jour, Nicolas Zepeda sous pression mais ne craque pas

“Il n’y aucune trace de cet appel dans le dossier. M. Zepeda, vous mentez !”, s’agace l’avocat du dernier petit ami de Narumi, Arthur Del Piccolo. Pourquoi avoir acheté trois boîtes d’allumettes et un bidon d’essence, juste après son arrivée en France le 1er décembre avant de revoir Narumi pour la reconquérir, selon la nouvelle version du Chilien ? “Un esprit mal intentionné pourrait faire le lien entre ces allumettes, ce bidon et le corps de Narumi”, jamais retrouvé et qui aurait pu être brûlé, lui lance Me Schwerdorffer.

Pour l’accusation, Nicolas Zepeda n’a jamais supporté que Narumi le quitte : il est venu exprès du Chili à Besançon (est de la France), où Narumi prenait des cours de français avant d’entamer un cursus en économie, et l’a tuée, sans doute en l’étouffant ou en l’étranglant. Il s’est ensuite débarrassé du corps dans une zone boisée de la région. C’est “un réflexe ridicule que je paye très cher aujourd’hui. Et pourtant j’ai fait cet achat”, tente M. Zepeda qui avait expliqué lundi avoir acheté ce bidon afin de le remplir de carburant pour son véhicule de location. Lors de ce premier jour d’interrogatoire sur les faits, il était déjà apparu sur la défensive, souvent acculé par les questions du président François Arnaud et livrant des réponses souvent longues et brouillonnes. Il avait concédé de nouveaux “mensonges” et apporté quelques éléments nouveaux, notamment sur ses retrouvailles avec Narumi.

Une version “disneylandisée”, a estimé mardi Me Schwerdorffer devant les journalistes. “Il ose tout, il n’a pas de limites” parce qu’il “essaie de sauver sa peau”. Me Galley a également mis l’accusé en difficulté. L’avocate a notamment exhumé des messages du Chilien à l’étudiante, dévoilant la relation de domination manifestement souhaitée par M. Zepeda, qui s’en défend.