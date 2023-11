Arc jurassien : un soignant français sur six travaille en Suisse

Deux tiers des soignants résidant en France et travaillant en Suisse sont des infirmiers ou des infirmières, majoritairement en soins généraux (54 %), indique l’étude. « Les soignants frontaliers sont également plus souvent des hommes que les autres soignants restant dans la partie française de l’arc jurassien », observe l’étude. Leur part s’élève à 19 % chez les infirmiers et infirmières et 12 % chez les aides-soignants et aides-soignantes, alors qu’ils représentent 10 % des soignants dans la partie française de l’arc jurassien. « Les soignants frontaliers sont plus jeunes que la moyenne des actifs, avec moins de personnes de plus de 60 ans et davantage de jeunes de 23 à 30 ans », ajoute également l’étude.