Après 74 jours d’ouverture, le Ballon d’Alsace referme sa saison

« Nous avons eu une très belle saison comparée à l’année dernière », se réjouit Alexandra Antoine, responsable de la billetterie du Syndicat Mixte interdépartemental du Ballon d’Alsace (Smiba). Si le mois de janvier a marqué une baisse de fréquentation, la période de Noël et les vacances scolaires, en février, ont été particulièrement fructueuses. « Nous avons eu plus de neige, plus de soleil, donc plus de vacanciers », précise-t-elle.

Le ski alpin a connu un succès notable, tout comme le ski nordique, qui a bénéficié de la présence de neige naturelle. Mais c’est surtout une toute nouvelle activité qui a attiré l’attention cette saison : le Snooc. Encore peu connu du grand public, ce sport d’hiver hybride, né en France en 2016, mélange luge et ski de fond. Accessible à tous, il offre des sensations proches du karting grâce à une position assise près du sol. Adapté aux skieurs débutants comme aux plus expérimentés, il se pratique aussi bien en descente qu’en randonnée. « C’est une activité qui va perdurer et qu’on remettra l’année prochaine », assure Alexandra Antoine.

Sur l’ensemble de la saison, la station est restée ouverte 74 jours et le Smiba a vendu 26 543 journées skieurs entre le 14 décembre et le 9 mars. Un chiffre en forte hausse par rapport à l’hiver 2023-2024, qui n’avait comptabilisé que 55 jours d’ouverture et 11 625 journées skieurs. Avec ce bilan encourageant, le Ballon d’Alsace se tourne désormais vers la saison estivale et la préparation de l’hiver prochain.