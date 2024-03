Appenans : un trentenaire en garde à vue pour parricide

Après cette discussion, le père regagne son domicile. “Peu de temps après, le voisin voit revenir ce monsieur, peinant à respirer. Il constate qu’il est grièvement blessé et perd beaucoup de sang et prévient les secours”, a poursuivi M. Lallois. Le sexagénaire désigne son fils comme l’auteur des faits et perd connaissance. Il décède malgré l’intervention des secours. Son fils, qui a pris la fuite à pied, est rapidement interpellé par les gendarmes et testé positif au cannabis. Sa garde à vue doit être prolongée jusqu’à lundi.