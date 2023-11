Appel à la mobilisation alors que les réserves de sang sont très fragiles

« Les vacances scolaires et le jour férié de la Toussaint ont impacté les réserves de produits sanguins », alerte l’établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté, dans un communiqué de presse. Avec le 11 novembre qui se profile, la structure publique de collecte de sang s’inquiète de réserves qui vont encore se réduire. « 2 jours fériés, c’est autant d’opportunité de moins de collecter des poches de sang, de plasma et de plaquettes, replace le communiqué. Or, la courte durée de vie des produits sanguins (42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les plaquettes) impose une mobilisation constante. »