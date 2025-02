Agression aux urgences : les syndicats de l’HNFC réclament des renforts en sécurité

Pascal Mozon, directeur des ressources humaines, justifie l’arrêt du contrat avec la société privée. Fin 2023, une agression « d’une rare violence » a eu lieu. « Il a fallu réagir dans l’urgence », détaille-t-il, afin de rassurer les agents. Une société privée a été engagée pour compléter le service de sûreté des urgences, pour une durée d’un an. Cette période a permis, selon lui, de réorganiser cette mission en interne et de former les agents à la gestion des tensions et des situations de crise. Ils ont également suivi des cours d’auto-défense en krav-maga.

Ils sont désormais quatre à assurer à la fois la sécurité incendie, les secours et la sûreté, soit le même effectif qu’en 2023. Cependant, l’un d’eux est désormais affecté en permanence au service des urgences, ce qui n’était pas le cas auparavant. Pour le DRH, ce nombre est « suffisant » : « Le minimum demandé est de trois en permanence, ils sont quatre. »

En décembre dernier, les agents de sécurité incendie s’étaient mis en grève pour réclamer des embauches permettant d’assurer cette mission dans de bonnes conditions. Mais les négociations n’ont pas abouti. Le directeur des ressources humaines explique qu’un protocole avait été proposé à ce moment-là, comprenant des « formations complémentaires » ainsi que de « meilleures promotions pour les agents », mais il n’a pas été signé.