Affaire Péchier : le juge a terminé son enquête

“Nous avons reçu aujourd’hui l’avis à partie par lequel le juge fait savoir que son travail est fini. On est sur la dernière ligne droite”, a déclaré Me Schwerdorffer, confirmant une information du journal Le Parisien. “Le juge nous a notifiés de l’avis de fin d’information, ce qui signifie que ses investigations sont enfin terminées”, a aussi réagi Me Frédéric Berna, avocat de parties civiles. Me Berna a expliqué s’être entretenu avec le responsable de l’association de défense des victimes, qui sont “contentes d’apprendre que c’est le commencement de la fin”. “Mais la défense a multiplié les recours dans ce dossier donc elles se disent que tout va être fait pour retarder l’ordonnance de règlement” du juge d’instruction, a-t-il poursuivi.

Cependant, “on commence à voir un procès se profiler. On peut espérer qu’il se tienne dans les 12 à 18 mois” a ajouté Me Berna. Les parties disposent d’un délai de quinze jours pour faire des demandes d’actes complémentaires. Le procureur de la République aura trois mois pour rendre ses réquisitions. Ensuite le juge pourra rendre son ordonnance et décider soit d’un non lieu, soit d’un renvoi total ou partiel devant la cour d’assises.

Frédéric Péchier est soupçonné d’avoir pollué, entre 2008 et 2017, les poches de perfusion de patients dans deux cliniques privées de Besançon pour provoquer des arrêts cardiaques, puis démontrer ses talents de réanimateur, mais aussi pour discréditer des collègues avec lesquels il était en conflit. M. Péchier n’a eu de cesse de clamer son innocence.