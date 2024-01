Affaire Daval: un nouveau volet judiciaire s’ouvre vendredi à Besançon

Pour Me Schwerdorffer, “ce volet judiciaire avait été évacué lors de l’instruction (pour homicide) lorsqu’il avait reconnu qu’il avait menti”. Le conseil fustige auprès de l’AFP un “acharnement” de la part des parties civiles, “qui a pour seul but d’obtenir d’importantes sommes d’argents, alors que Mme Fouillot (la mère d’Alexia) avait dit vouloir tourner la page de l’affaire Daval à l’issue de la condamnation” de son ancien gendre. “C’est du « business victime ». Alexia devient quelque chose de lucratif, je trouve ça assez malsain”, estime Me Schwerdorffer.