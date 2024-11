À Voujeaucourt, un cabinet médical éphémère pour pallier la pénurie de médecins

Lundi 4 novembre, un cabinet médical éphémère accueillera ses premiers patients au 20 rue du Mont Bart, à Voujeaucourt. Cette ouverture fait suite aux départs successifs de plusieurs médecins généralistes, laissant un vide dans les communes de Voujeaucourt et Bavans, où les deux praticiens ont quitté leurs cabinets fin 2023, et un des médecins encore en activité à Voujeaucourt a récemment annoncé son départ à la retraite.

Le cabinet accueillera les patients quatre jours par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h à 12h et de 14h à 18h, sur rendez-vous, avec un jeune médecin généraliste pour assurer les consultations, uniquement sur rendez-vous. Ce dispositif vise, au-delà de la prise en charge immédiate des patients, à favoriser l’installation pérenne de jeunes médecins dans la région. Une jeune médecin viendra renforcer l’équipe dès janvier 2025, en assurant une journée de consultations par semaine, et un troisième médecin est attendu pour mai 2025. Ces renforts devraient permettre d’assurer une couverture médicale minimale pour les habitants de Voujeaucourt et des communes voisines.

« C’est la première fois qu’un cabinet éphémère est porté par deux communes, qui plus est, sont voisines. En effet, plutôt qu’agir en concurrence, Bavans et Voujeaucourt ont dès le départ fait le choix d’unir leurs moyens, avec un partenariat, qui, au final, permet l’ouverture de ce cabinet, à la jonction géographique et routière entre les deux communes », communique l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, qui a travaillé avec les communes, l’Assurance maladie, l’Union régionale des professionnels de santé (URPS), et le conseil de l’ordre des médecins pour faire aboutir le projet.