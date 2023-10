À Montbéliard, une fréquentation touristique estivale à la hausse

La période des Lumières de Noël est la plus importante en termes de tourisme, mais Montbéliard accueille désormais l’été une population venue du sud qui remonte vers le nord pour trouver un peu de fraîcheur et des destinations moins fréquentées, à la belle saison. « Une forme de tourisme plus respectueuse des territoires, plus durable, a aujourd’hui le vent en pompe », détaille la Ville. Ce sont de plus en plus de familles qui viennent et restent plusieurs jours, voire une semaine complète pour visiter les environs. Cette proportion de visiteurs en famille ou en couple représente 32% des visiteurs recensés à l’office de tourisme fin août 2023 contre 28% en 2022.