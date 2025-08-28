À l’IFMS, première rentrée pour les futurs manipulateurs en électroradiologie

Imagerie médicale | ©Service communication hôpital Nord Franche-Comté
Nouveauté

Vingt étudiants inaugureront à la rentrée 2025 la nouvelle filière de manipulateurs en électroradiologie médicale, ouverte à l’Institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) de Montbéliard. Une réponse à la pénurie de professionnels dans un secteur en forte tension.

Rendez-vous le 2 septembre. À partir de cette date, l’IFMS de Montbéliard formera pour la première fois des manipulateurs en électroradiologie médicale. Vingt étudiants composeront cette première promotion, inscrits dans un cursus de trois ans alternant cours théoriques et stages en milieu hospitalier ou en cabinet de radiologie. La formation, financée en grande partie par la Région, permettra d’obtenir un diplôme d’État et d’exercer dans le public comme dans le privé, sans frais de scolarité pour les étudiants en poursuite d’études (hors inscription universitaire).

« Il n’existe que deux formations de ce type en Franche-Comté et la deuxième est à Besançon. Cela va permettre à nos étudiants d’avoir une formation de proximité », soulignait Pascal Mathis, directeur de l’hôpital Nord Franche-Comté, lors de la présentation de la formation au mois de janvier (lire notre article ici)

Métier en tension

Le métier, qui couvre un large champ de pratiques – radiographie, scanner, IRM, médecine nucléaire, radiothérapie –, est considéré comme un métier en tension. Vieillissement de la population, départs en retraite, arrivée de nouveaux équipements : les besoins explosent, alors même que les établissements peinent à recruter. « Les étudiants n’auront pas de mal à trouver du travail à la sortie, ils sont même attendus », exposait encore Laurence Gandon, directrice de l’IFMS.

La coordination pédagogique sera assurée par le professeur Hatem Boulahdour, chef du service de médecine nucléaire au CHU de Besançon, avec une équipe mêlant formateurs et professionnels de santé. Les étudiants bénéficieront de moyens mutualisés avec les autres filières paramédicales de l’IFMS, comme les infirmiers ou les aides-soignants, notamment pour les cours d’anatomie, de physiologie ou de soins.

L’ouverture de cette formation s’ajoute à l’offre déjà dense de l’IFMS, qui accueille plus de 700 élèves. À la rentrée 2025, 185 étudiants en soins infirmiers, 130 aides-soignants, 20 ambulanciers en alternance, et désormais 20 manipulateurs en électroradiologie médicale, prendront le chemin de l’institut.

