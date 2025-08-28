À l’IFMS, première rentrée pour les futurs manipulateurs en électroradiologie

Le métier, qui couvre un large champ de pratiques – radiographie, scanner, IRM, médecine nucléaire, radiothérapie –, est considéré comme un métier en tension. Vieillissement de la population, départs en retraite, arrivée de nouveaux équipements : les besoins explosent, alors même que les établissements peinent à recruter. « Les étudiants n’auront pas de mal à trouver du travail à la sortie, ils sont même attendus », exposait encore Laurence Gandon, directrice de l’IFMS.

La coordination pédagogique sera assurée par le professeur Hatem Boulahdour, chef du service de médecine nucléaire au CHU de Besançon, avec une équipe mêlant formateurs et professionnels de santé. Les étudiants bénéficieront de moyens mutualisés avec les autres filières paramédicales de l’IFMS, comme les infirmiers ou les aides-soignants, notamment pour les cours d’anatomie, de physiologie ou de soins.

L’ouverture de cette formation s’ajoute à l’offre déjà dense de l’IFMS, qui accueille plus de 700 élèves. À la rentrée 2025, 185 étudiants en soins infirmiers, 130 aides-soignants, 20 ambulanciers en alternance, et désormais 20 manipulateurs en électroradiologie médicale, prendront le chemin de l’institut.