À l’aube de la rentrée scolaire, les familles de plus en plus nombreuses au Secours populaire

Les portières claquent. Une famille avec trois enfants en bas âge rentrent dans leur voiture des fournitures scolaires dans les bras. Plus loin, un jeune garçon, tenant un ourson en peluche dans la main droite, serre fièrement son nouveau sac à dos à côté de sa mère. Tous sortent du même endroit, les locaux du Secours populaire, à Belfort. Depuis 8h ce mercredi 30 août, les familles affluent pour la traditionnelle distribution de fournitures scolaires. « À 8h, il y avait la queue dans la rue. Les gens se sont précipités », raconte Imen El Briqa, bénévole et responsable du dispositif Copains du monde . Deux heures plus tard, le calme règne dans les locaux aux murs blancs et bleus de l’association. Dans l’entrée, quelques sacs destinés aux élèves de maternelle jonchent encore le sol, destinés à être donnés pour une seconde vie. Sur une grande table plus loin, des cagettes ont été dévalisées. Il reste tout de même encore plusieurs stylos, cahiers, classeurs ou sacs pour les familles restantes.